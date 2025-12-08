На Львовщине группа молодых людей напала на артистов ансамбля "Гуцулия": полиция выясняет обстоятельства инцидента
Киев • УНН
На Львовщине в городе Шептицкий группа из девяти человек напала на артистов ансамбля "Гуцулия" на заправке. В результате нападения трое артистов и водитель получили телесные повреждения, полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство".
Артисты Ивано-Франковского национального ансамбля песни и танца «Гуцулия» сообщили, что в Шептицком Львовской области их избили шестеро мужчин и три женщины. Об этом сообщил художественный руководитель ансамбля Василий Шеремета на своей странице в Facebook, пишет УНН.
Подробности
По словам Шереметы, инцидент произошел на заправке в городе Шептицкий в 3:00, в комендантский час. Участники ансамбля возвращались с гастролей из Польши и Финляндии.
Наш автобус стал местом жестокого нападения. Группа из около шести агрессивных молодых людей и трех барышень в неадекватном состоянии ворвалась в автобус, разбросали вещи, провоцировали конфликт, а затем — начали физическое насилие. Это не была „драка". Это было одностороннее нападение. Артисты пытались успокоить ситуацию, защищали девичий состав
В результате нападения, как пишет Василий Шеремета, участники получили физические повреждения — сломанные носы, многочисленные ушибы, в частности ребер, сотрясение мозга. У одного из пострадавших сложный перелом со смещением, необходима операция. Также пострадала администратор ансамбля — ее толкнули, из-за чего женщина получила ушиб ребер и сильный стресс.
Участники ансамбля уже обратились к правоохранителям и "сняли" побои.
Но есть серьезные вопросы к действиям правоохранителей, приехавших на вызов. На имеющемся видео и фото видно, как после инцидента нападавшие не были задержаны, а полиция спокойно общалась с ними (руки в карманах), несмотря на нецензурную брань и агрессивное поведение с их стороны
Вместо проверки документов применил силу: на Львовщине военнослужащий ТЦК получил подозрение05.12.25, 15:41 • 2962 просмотра
Полицейские Львовщины отреагировали на ситуацию, заявив, что выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего ночью 7 декабря на территории автозаправочной станции в городе Шептицкий. Около 3:30 на улице Львовской между группой лиц и водителем и пассажирами микроавтобуса — артистами одного из прикарпатских народных ансамблей — возник конфликт, который перерос в драку.
По предварительным данным, трое артистов и водитель, жители Ивано-Франковской области в возрасте от 25 до 44 лет, получили телесные повреждения. Медики диагностировали у одного из пострадавших перелом, у остальных — ушибы и ссадины.
Все участники инцидента уже установлены, сейчас с ними проводятся следственные действия.
Следователи под процессуальным руководством Шептицкой окружной прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы до пяти лет или лишения свободы до четырех лет.
В Киеве подростка избили во время ссоры со сверстниками из-за страйкбольной гранаты - полиция11.11.25, 08:29 • 5322 просмотра