На Львовщине группа молодых людей напала на артистов ансамбля "Гуцулия": полиция выясняет обстоятельства инцидента

Артисты Ивано-Франковского национального ансамбля песни и танца «Гуцулия» сообщили, что в Шептицком Львовской области их избили шестеро мужчин и три женщины. Об этом сообщил художественный руководитель ансамбля Василий Шеремета на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Подробности

По словам Шереметы, инцидент произошел на заправке в городе Шептицкий в 3:00, в комендантский час. Участники ансамбля возвращались с гастролей из Польши и Финляндии.

Наш автобус стал местом жестокого нападения. Группа из около шести агрессивных молодых людей и трех барышень в неадекватном состоянии ворвалась в автобус, разбросали вещи, провоцировали конфликт, а затем — начали физическое насилие. Это не была „драка". Это было одностороннее нападение. Артисты пытались успокоить ситуацию, защищали девичий состав - отмечает художественный руководитель ансамбля.

В результате нападения, как пишет Василий Шеремета, участники получили физические повреждения — сломанные носы, многочисленные ушибы, в частности ребер, сотрясение мозга. У одного из пострадавших сложный перелом со смещением, необходима операция. Также пострадала администратор ансамбля — ее толкнули, из-за чего женщина получила ушиб ребер и сильный стресс.

Участники ансамбля уже обратились к правоохранителям и "сняли" побои.

Но есть серьезные вопросы к действиям правоохранителей, приехавших на вызов. На имеющемся видео и фото видно, как после инцидента нападавшие не были задержаны, а полиция спокойно общалась с ними (руки в карманах), несмотря на нецензурную брань и агрессивное поведение с их стороны - добавил руководитель Гуцулии.

Полицейские Львовщины отреагировали на ситуацию, заявив, что выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего ночью 7 декабря на территории автозаправочной станции в городе Шептицкий. Около 3:30 на улице Львовской между группой лиц и водителем и пассажирами микроавтобуса — артистами одного из прикарпатских народных ансамблей — возник конфликт, который перерос в драку.

По предварительным данным, трое артистов и водитель, жители Ивано-Франковской области в возрасте от 25 до 44 лет, получили телесные повреждения. Медики диагностировали у одного из пострадавших перелом, у остальных — ушибы и ссадины.

Все участники инцидента уже установлены, сейчас с ними проводятся следственные действия.

Следователи под процессуальным руководством Шептицкой окружной прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы до пяти лет или лишения свободы до четырех лет.

