На Львовщине группа молодых людей напала на артистов ансамбля "Гуцулия": полиция выясняет обстоятельства инцидента

$42.060.13
49.000.23
ukenru
Эксклюзив
08:10 • 6838 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
06:59 • 5766 просмотра
Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому
7 декабря, 17:16 • 20421 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
7 декабря, 16:33 • 33105 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41 • 30447 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 34705 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 57034 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 66283 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 69090 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 60014 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.2м/с
87%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Россия захватывает территории в Украине самыми быстрыми темпами с начала войны – The Telegraph8 декабря, 00:03 • 8436 просмотра
Краматорск остался без света после трех ударов российских войск8 декабря, 01:04 • 7094 просмотра
Вражеский БПЛА взорвался возле многоэтажки в Чернигове, есть раненыеPhoto8 декабря, 01:35 • 3644 просмотра
Трамп разочарован, что Зеленский "не ознакомился" с американским "мирным планом"8 декабря, 02:06 • 15793 просмотра
Коваленко: кадры с погибшими россиянами под Покровском свидетельствуют о неэффективности количественного превосходства в войне04:16 • 15567 просмотра
публикации
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
08:10 • 6860 просмотра
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 60163 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 69655 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 81033 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 102450 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
08:10 • 6860 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 46636 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 57132 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 58115 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 72179 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Фильм
Сериал

На Львовщине группа молодых людей напала на артистов ансамбля "Гуцулия": полиция выясняет обстоятельства инцидента

Киев • УНН

 • 6 просмотра

На Львовщине в городе Шептицкий группа из девяти человек напала на артистов ансамбля "Гуцулия" на заправке. В результате нападения трое артистов и водитель получили телесные повреждения, полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство".

На Львовщине группа молодых людей напала на артистов ансамбля "Гуцулия": полиция выясняет обстоятельства инцидента

Артисты Ивано-Франковского национального ансамбля песни и танца «Гуцулия» сообщили, что в Шептицком Львовской области их избили шестеро мужчин и три женщины. Об этом сообщил художественный руководитель ансамбля Василий Шеремета на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Подробности

По словам Шереметы, инцидент произошел на заправке в городе Шептицкий в 3:00, в комендантский час. Участники ансамбля возвращались с гастролей из Польши и Финляндии.

Наш автобус стал местом жестокого нападения. Группа из около шести агрессивных молодых людей и трех барышень в неадекватном состоянии ворвалась в автобус, разбросали вещи, провоцировали конфликт, а затем — начали физическое насилие. Это не была „драка". Это было одностороннее нападение. Артисты пытались успокоить ситуацию, защищали девичий состав

- отмечает художественный руководитель ансамбля.

В результате нападения, как пишет Василий Шеремета, участники получили физические повреждения — сломанные носы, многочисленные ушибы, в частности ребер, сотрясение мозга. У одного из пострадавших сложный перелом со смещением, необходима операция. Также пострадала администратор ансамбля — ее толкнули, из-за чего женщина получила ушиб ребер и сильный стресс.

Участники ансамбля уже обратились к правоохранителям и "сняли" побои.

Но есть серьезные вопросы к действиям правоохранителей, приехавших на вызов. На имеющемся видео и фото видно, как после инцидента нападавшие не были задержаны, а полиция спокойно общалась с ними (руки в карманах), несмотря на нецензурную брань и агрессивное поведение с их стороны

- добавил руководитель Гуцулии.

Вместо проверки документов применил силу: на Львовщине военнослужащий ТЦК получил подозрение05.12.25, 15:41 • 2962 просмотра

Полицейские Львовщины отреагировали на ситуацию, заявив, что выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего ночью 7 декабря на территории автозаправочной станции в городе Шептицкий. Около 3:30 на улице Львовской между группой лиц и водителем и пассажирами микроавтобуса — артистами одного из прикарпатских народных ансамблей — возник конфликт, который перерос в драку.

По предварительным данным, трое артистов и водитель, жители Ивано-Франковской области в возрасте от 25 до 44 лет, получили телесные повреждения. Медики диагностировали у одного из пострадавших перелом, у остальных — ушибы и ссадины.

Все участники инцидента уже установлены, сейчас с ними проводятся следственные действия.

Следователи под процессуальным руководством Шептицкой окружной прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы до пяти лет или лишения свободы до четырех лет.

В Киеве подростка избили во время ссоры со сверстниками из-за страйкбольной гранаты - полиция11.11.25, 08:29 • 5322 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Музыкант
Социальная сеть
Столкновения
Львовская область
Ивано-Франковская область
Финляндия
Facebook
Польша