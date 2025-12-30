Кабмін звільнив заступницю міністра енергетики з питань євроінтеграції Юхимчук
Київ • УНН
Ольгу Юхимчук звільнено з посади заступниці міністра енергетики України з питань європейської інтеграції. Її було призначено на цю посаду у серпні 2025 року.
Кабмін звільнив Ольгу Юхимчук з посади заступниці міністра енергетики України з питань європейської інтеграції. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Кабінетом міністрів України звільнено Юхимчук Ольгу Юріївну з посади заступника міністра енергетики України з питань європейської інтеграції
Нагадаємо
Ольга Юхимчук була призначена на посаду разом у серпні 2025 року.