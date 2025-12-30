Кабмін звільнив заступницю міністра енергетики з питань євроінтеграції Юхимчук

$42.220.15
18:06 • 1064 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
15:27 • 10703 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
15:00 • 12632 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
13:51 • 12677 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
13:07 • 15152 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 14324 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 13932 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 19675 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 27130 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 20592 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
Популярнi новини
росія не міняє намірів занурити Україну в "блекаути": Сирський анонсував посилення протидії "шахедам"30 грудня, 09:30 • 3846 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 28184 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 24184 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 12385 перегляди
У житлових будинках двох мікрорайонів Києва призупинено постачання тепла: проводяться технологічні роботи15:29 • 9026 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 24295 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 28304 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 27122 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 54088 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 53700 перегляди
УНН Lite
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
15:27 • 10693 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 12473 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 28942 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 42049 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 49561 перегляди
Актуальне
Кабмін звільнив заступницю міністра енергетики з питань євроінтеграції Юхимчук

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Ольгу Юхимчук звільнено з посади заступниці міністра енергетики України з питань європейської інтеграції. Її було призначено на цю посаду у серпні 2025 року.

Кабмін звільнив заступницю міністра енергетики з питань євроінтеграції Юхимчук

Кабмін звільнив Ольгу Юхимчук з посади заступниці міністра енергетики України з питань європейської інтеграції. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Кабінетом міністрів України звільнено Юхимчук Ольгу Юріївну з посади заступника міністра енергетики України з питань європейської інтеграції 

- повідомив Мельничук у Telegram.

Кадрові перестановки у Мін'юсті: Білоус втратив посаду заступника міністра, а призначення Бадахова скасовано29.12.25, 20:08 • 3722 перегляди

Нагадаємо

Ольга Юхимчук була призначена на посаду разом у серпні 2025 року.

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Міністерство енергетики України