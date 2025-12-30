Кабмін звільнив заступницю міністра енергетики з питань євроінтеграції Юхимчук

Кабмін звільнив Ольгу Юхимчук з посади заступниці міністра енергетики України з питань європейської інтеграції. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Нагадаємо

Ольга Юхимчук була призначена на посаду разом у серпні 2025 року.