Кадрові перестановки у Мін'юсті: Білоус втратив посаду заступника міністра, а призначення Бадахова скасовано

$42.060.13
49.560.13
ukenru
15:53 • 6914 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 10897 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 11566 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 15199 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
29 грудня, 11:59 • 16957 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 19710 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 36284 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 55212 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59593 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 52222 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
4.7м/с
84%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Мелоні зробила заяву про гарантії безпеки для України29 грудня, 08:07 • 6918 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 23689 перегляди
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху29 грудня, 09:45 • 26843 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 20040 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 17024 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 17198 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 20198 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 141278 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 185562 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 102484 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Рустем Умєров
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Європа
Київська область
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 3848 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 23826 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 35053 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 45560 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 141278 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Forbes
WhatsApp
Соціальна мережа

Кадрові перестановки у Мін'юсті: Білоус втратив посаду заступника міністра, а призначення Бадахова скасовано

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Кабінет міністрів України ухвалив кадрові рішення щодо Міністерства юстиції. Олександра Білоуса звільнено з посади заступника міністра, а призначення Ю.Н. Бадахова на аналогічну посаду скасовано.

Кадрові перестановки у Мін'юсті: Білоус втратив посаду заступника міністра, а призначення Бадахова скасовано

Кабінет міністрів України ухвалив низку кадрових рішень, які стосуються Міністерства юстиції - Олександр Білоус втратив посаду заступника міністра, передає УНН.

Звільнено Білоуса Олександра Вячеславовича з посади заступника міністра юстиції України 

- повідомив представник уряду у парламенті Тарам Мельничук.

Крім того, скасовано рішення Кабінету Міністрів України від 29.10.2025 щодо прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України "Про призначення Бадахова Ю. Н. заступником міністра юстиції України". 

Кабмін достроково припинив повноваження члена наглядової ради Нафтогазу Ігоря Шурми29.12.25, 19:53 • 504 перегляди

Нагадаємо 

Верховна Рада підтримала звільнення міністра юстиції Германа Галущенка.

Антоніна Туманова

Політика
Кабінет Міністрів України
Міністерство юстиції України
Верховна Рада України
Герман Галущенко