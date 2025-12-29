Кадрові перестановки у Мін'юсті: Білоус втратив посаду заступника міністра, а призначення Бадахова скасовано
Київ • УНН
Кабінет міністрів України ухвалив кадрові рішення щодо Міністерства юстиції. Олександра Білоуса звільнено з посади заступника міністра, а призначення Ю.Н. Бадахова на аналогічну посаду скасовано.
Звільнено Білоуса Олександра Вячеславовича з посади заступника міністра юстиції України
Крім того, скасовано рішення Кабінету Міністрів України від 29.10.2025 щодо прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України "Про призначення Бадахова Ю. Н. заступником міністра юстиції України".
