Кадровые перестановки в Минюсте: Белоус лишился должности заместителя министра, а назначение Бадахова отменено
Киев • УНН
Кабинет министров Украины принял кадровые решения по Министерству юстиции. Александр Белоус уволен с должности заместителя министра, а назначение Ю.Н. Бадахова на аналогичную должность отменено.
Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений, касающихся Министерства юстиции - Александр Белоус лишился должности заместителя министра, передает УНН.
Уволен Белоус Александр Вячеславович с должности заместителя министра юстиции Украины
Кроме того, отменено решение Кабинета Министров Украины от 29.10.2025 о принятии распоряжения Кабинета Министров Украины "О назначении Бадахова Ю. Н. заместителем министра юстиции Украины".
Верховная Рада поддержала увольнение министра юстиции Германа Галущенко.