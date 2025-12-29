$42.060.13
Кадровые перестановки в Минюсте: Белоус лишился должности заместителя министра, а назначение Бадахова отменено

Киев • УНН

 • 1200 просмотра

Кабинет министров Украины принял кадровые решения по Министерству юстиции. Александр Белоус уволен с должности заместителя министра, а назначение Ю.Н. Бадахова на аналогичную должность отменено.

Кадровые перестановки в Минюсте: Белоус лишился должности заместителя министра, а назначение Бадахова отменено

Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений, касающихся Министерства юстиции - Александр Белоус лишился должности заместителя министра, передает УНН.

Уволен Белоус Александр Вячеславович с должности заместителя министра юстиции Украины 

- сообщил представитель правительства в парламенте Тарам Мельничук.

Кроме того, отменено решение Кабинета Министров Украины от 29.10.2025 о принятии распоряжения Кабинета Министров Украины "О назначении Бадахова Ю. Н. заместителем министра юстиции Украины". 

Напомним 

Верховная Рада поддержала увольнение министра юстиции Германа Галущенко.

Антонина Туманова

