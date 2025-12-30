Кабмин уволил замминистра энергетики по вопросам евроинтеграции Юхимчук

Кабмин уволил Ольгу Юхимчук с должности заместителя министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Кабинетом министров Украины уволена Юхимчук Ольга Юрьевна с должности заместителя министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции. - сообщил Мельничук в Telegram.

Напомним

Ольга Юхимчук была назначена на должность в августе 2025 года.