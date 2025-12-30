Кабмин уволил замминистра энергетики по вопросам евроинтеграции Юхимчук
Киев • УНН
Ольга Юхимчук уволена с должности заместителя министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции. Она была назначена на эту должность в августе 2025 года.
Кабмин уволил Ольгу Юхимчук с должности заместителя министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Кабинетом министров Украины уволена Юхимчук Ольга Юрьевна с должности заместителя министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции.
Кадровые перестановки в Минюсте: Белоус лишился должности заместителя министра, а назначение Бадахова отменено29.12.25, 20:08 • 3726 просмотров
Напомним
Ольга Юхимчук была назначена на должность в августе 2025 года.