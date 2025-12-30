63 бойових зіткнення за добу: ворог активно атакує на Покровському та Гуляйпільському напрямках
Київ • УНН
З початку доби зафіксовано 63 бойових зіткнення. Ворог активно наступає на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках, завдавши авіаударів та обстрілів.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби противник завдав два авіаудари, скинув п’ять керованих авіабомб, здійснив 37 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, в тому числі два - із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Вовчанськ, Стариця та у бік Ізбицького та Лиману, два боєзіткнення тривають.
На Куп’янському напрямку наші захисники відбили одну наступальну дію противника в напрямку населеного пункту Богуславка.
На Лиманському напрямку сьогодні агресор п’ять разів атакував у районах населених пунктів Зарічне, Ямпіль та у бік Новосергіївки й Дружелюбівки. Наразі три боєзіткнення тривають.
На Слов’янському напрямку наші захисники відбивали дві спроби просунутись уперед в районі Дронівки та в напрямку Платонівки. Один бій наразі триває.
На Краматорському напрямку на даний час ворожих наступальних дій не зафіксовано.
На Костянтинівському напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, та у бік Костянтинівки, Степанівки, Новопавлівки й Софіївки. Сили оборони відбили дев’ять ворожих атак, ще два бойових зіткнення точиться дотепер.
На Покровському напрямку сьогодні ворог 20 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Рівне, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сухецьке, Гришине й Новопавлівка, бої тривають у п’яти локаціях.
На Олександрівському напрямку наші оборонці відбивали шість атак ворога у районах населених пунктів Ялта, Січневе, Вишневе, Привілля, Злагода та в напрямку Данилівки. Наразі триває два боєзіткнення. Авіаудару зазнала Великомихайлівка.
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 11 бойових зіткнень. Окупанти наступали в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та в бік Варварівки, у п’яти локаціях бої не вщухають дотепер.
На Оріхівському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив, проте вдарив КАБами по населених пунктах Оріхів та Запоріжжя.
На Придніпровському напрямку: дві спроби наблизитись до позицій наших підрозділів у районі Антонівського мосту закінчились для загарбників невдачею.
