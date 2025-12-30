63 бойових зіткнення за добу: ворог активно атакує на Покровському та Гуляйпільському напрямках

$42.220.15
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
13:07 • 3474 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
12:27 • 5602 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
11:22 • 9052 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 12435 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
09:46 • 18166 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 17803 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 22847 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 23425 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 30307 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
Популярнi новини
Понад 3000 мігрантів загинули цьогоріч, намагаючись дістатися узбережжя Іспанії 30 грудня, 05:02 • 7238 перегляди
армія рф втратила 1220 військових та десятки одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ30 грудня, 05:09 • 4446 перегляди
Допомагала росіянам атакувати Покровськ: 15 років в'язниці отримала жителька Донеччини30 грудня, 05:28 • 3594 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 14960 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23 • 11981 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23 • 12012 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 14987 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto09:46 • 18166 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 46908 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 47102 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Лавров Сергій Вікторович
Рустем Умєров
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Варшава
Велика Британія
Село
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 976 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 25171 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 38412 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 46344 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 56889 перегляди
63 бойових зіткнення за добу: ворог активно атакує на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Київ • УНН

 • 52 перегляди

З початку доби зафіксовано 63 бойових зіткнення. Ворог активно наступає на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках, завдавши авіаударів та обстрілів.

63 бойових зіткнення за добу: ворог активно атакує на Покровському та Гуляйпільському напрямках

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 63. Ворог активно діє на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках, передає УНН.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби противник завдав два авіаудари, скинув п’ять керованих авіабомб, здійснив 37 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, в тому числі два - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Вовчанськ, Стариця та у бік Ізбицького та Лиману, два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили одну наступальну дію противника в напрямку населеного пункту Богуславка.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор п’ять разів атакував у районах населених пунктів Зарічне, Ямпіль та у бік Новосергіївки й Дружелюбівки. Наразі три боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбивали дві спроби просунутись уперед в районі Дронівки та в напрямку Платонівки. Один бій наразі триває.

На Краматорському напрямку на даний час ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, та у бік Костянтинівки, Степанівки, Новопавлівки й Софіївки. Сили оборони відбили дев’ять ворожих атак, ще два бойових зіткнення точиться дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 20 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Рівне, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сухецьке, Гришине й Новопавлівка, бої тривають у п’яти локаціях.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбивали шість атак ворога у районах населених пунктів Ялта, Січневе, Вишневе, Привілля, Злагода та в напрямку Данилівки. Наразі триває два боєзіткнення. Авіаудару зазнала Великомихайлівка.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 11 бойових зіткнень. Окупанти наступали в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та в бік Варварівки, у п’яти локаціях бої не вщухають дотепер. 

На Оріхівському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив, проте вдарив КАБами по населених пунктах Оріхів та Запоріжжя.

На Придніпровському напрямку: дві спроби наблизитись до позицій наших підрозділів у районі Антонівського мосту закінчились для загарбників невдачею.

армія рф втратила 1220 військових та десятки одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ30.12.25, 07:09 • 4474 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Село
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Гуляйполе
Костянтинівка
Запоріжжя