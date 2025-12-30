63 боевых столкновения за сутки: враг активно атакует на Покровском и Гуляйпольском направлениях

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 63. Враг активно действует на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях, передает УНН.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток противник нанес два авиаудара, сбросил пять управляемых авиабомб, совершил 37 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг пять раз атаковал позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Волчанск, Старица и в сторону Избицкого и Лимана, два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении наши защитники отбили одно наступательное действие противника в направлении населенного пункта Богуславка.

На Лиманском направлении сегодня агрессор пять раз атаковал в районах населенных пунктов Заречное, Ямполь и в сторону Новосергиевки и Дружелюбовки. Сейчас три боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении наши защитники отбивали две попытки продвинуться вперед в районе Дроновки и в направлении Платоновки. Один бой сейчас продолжается.

На Краматорском направлении на данный момент вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Константиновском направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, и в сторону Константиновки, Степановки, Новопавловки и Софиевки. Силы обороны отбили девять вражеских атак, еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 20 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Ровное, Покровск, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Сухецкое, Гришино и Новопавловка, бои продолжаются в пяти локациях.

На Александровском направлении наши защитники отбивали шесть атак врага в районах населенных пунктов Ялта, Январское, Вишневое, Приволье, Злагода и в направлении Даниловки. Сейчас продолжается два боестолкновения. Авиаудару подверглась Великомихайловка.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 11 боевых столкновений. Оккупанты наступали в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе и в сторону Варваровки, в пяти локациях бои не утихают до сих пор.

На Ореховском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил, однако ударил КАБами по населенным пунктам Орехов и Запорожье.

На Приднепровском направлении: две попытки приблизиться к позициям наших подразделений в районе Антоновского моста закончились для захватчиков неудачей.

армия РФ потеряла 1220 военных и десятки единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ