63 боевых столкновения за сутки: враг активно атакует на Покровском и Гуляйпольском направлениях

13:51
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
13:07
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
12:27
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
11:22
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
11:09
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
09:46
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
Популярные новости
Более 3000 мигрантов погибли в этом году, пытаясь добраться до побережья Испании
30 декабря, 05:02
армия РФ потеряла 1220 военных и десятки единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ
30 декабря, 05:09
Помогала россиянам атаковать Покровск: 15 лет тюрьмы получила жительница Донетчины
30 декабря, 05:28
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex
10:14
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы
11:23
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания
13:45
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes
29 декабря, 15:34
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми
29 декабря, 08:13
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США
28 декабря, 00:14
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременности
27 декабря, 07:40
63 боевых столкновения за сутки: враг активно атакует на Покровском и Гуляйпольском направлениях

Киев • УНН

 • 4 просмотра

С начала суток зафиксировано 63 боевых столкновения. Враг активно наступает на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях, нанеся авиаудары и обстрелы.

63 боевых столкновения за сутки: враг активно атакует на Покровском и Гуляйпольском направлениях

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 63. Враг активно действует на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях, передает УНН.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток противник нанес два авиаудара, сбросил пять управляемых авиабомб, совершил 37 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг пять раз атаковал позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Волчанск, Старица и в сторону Избицкого и Лимана, два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении наши защитники отбили одно наступательное действие противника в направлении населенного пункта Богуславка.

На Лиманском направлении сегодня агрессор пять раз атаковал в районах населенных пунктов Заречное, Ямполь и в сторону Новосергиевки и Дружелюбовки. Сейчас три боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении наши защитники отбивали две попытки продвинуться вперед в районе Дроновки и в направлении Платоновки. Один бой сейчас продолжается.

На Краматорском направлении на данный момент вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Константиновском направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, и в сторону Константиновки, Степановки, Новопавловки и Софиевки. Силы обороны отбили девять вражеских атак, еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 20 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Ровное, Покровск, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Сухецкое, Гришино и Новопавловка, бои продолжаются в пяти локациях.

На Александровском направлении наши защитники отбивали шесть атак врага в районах населенных пунктов Ялта, Январское, Вишневое, Приволье, Злагода и в направлении Даниловки. Сейчас продолжается два боестолкновения. Авиаудару подверглась Великомихайловка.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 11 боевых столкновений. Оккупанты наступали в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе и в сторону Варваровки, в пяти локациях бои не утихают до сих пор. 

На Ореховском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил, однако ударил КАБами по населенным пунктам Орехов и Запорожье.

На Приднепровском направлении: две попытки приблизиться к позициям наших подразделений в районе Антоновского моста закончились для захватчиков неудачей.

армия РФ потеряла 1220 военных и десятки единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ
30.12.25, 07:09

Антонина Туманова

