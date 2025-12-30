На місці "дачі Януковича": розслідувачі знайшли новий палац путіна в окупованому Криму за понад 10 млрд рублів

У рф розслідувачі "Фонду боротьби з корпцією" знайшли в окупованому Криму новий палац російського диктатора володимира путіна, який звели на місці колишньої "дачі" експрезидента України Віктора Януковича, передає УНН.

Деталі

Як зазначено в розслідуванні, палац знаходиться на мисі Айя, на місці, де раніше знаходилася садиба колишнього президента України Віктора Януковича. Формально роботи велися під виглядом реконструкції пансіонату. Після анексії Криму у 2015 році суд визнав будівництво незаконним, а об'єкт мав перейти у держвласність.

Наразі формально палацом володіє компанія "Берег", яка пов'язана із структурами Юрія Ковальчука. ФБК стверджує, що через ланцюжок фірм об'єкт пов'язаний із тими ж юрособами, які управляють палацом путіна під Геленджиком.

ФБК оцінює вартість палацу 10 мільярдів рублів. Площа головного будинку становить 9 тисяч квадратних метрів, на території є пірс, штучний пляж, гелікоптер, а також гостьовий будинок на 5 тисяч квадратних метрів.

Розслідувачі також опублікували архітектурні плани палацу та його фотографії. З них випливає, що в будівлі є особиста медична клініка, СПА-комплекс з басейном, хамамом та кріокамерою, величезні зали та спальні.

