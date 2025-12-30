На місці "дачі Януковича": розслідувачі знайшли новий палац путіна в окупованому Криму за понад 10 млрд рублів

$42.220.15
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
13:07 • 5450 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
12:27 • 7194 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
11:22 • 10293 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 13324 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
09:46 • 19180 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 18194 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 23039 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 23579 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 30450 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Понад 3000 мігрантів загинули цьогоріч, намагаючись дістатися узбережжя Іспанії 30 грудня, 05:02 • 8462 перегляди
армія рф втратила 1220 військових та десятки одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ30 грудня, 05:09 • 5712 перегляди
Допомагала росіянам атакувати Покровськ: 15 років в'язниці отримала жителька Донеччини30 грудня, 05:28 • 4734 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 16249 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23 • 13199 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23 • 13255 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 16306 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto09:46 • 19185 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 47646 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 47787 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Лавров Сергій Вікторович
Рустем Умєров
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Варшава
Велика Британія
Село
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 1806 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 25584 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 38802 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 46681 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 57216 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Серіали
Facebook

На місці "дачі Януковича": розслідувачі знайшли новий палац путіна в окупованому Криму за понад 10 млрд рублів

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Розслідувачі ФБК виявили в окупованому Криму новий палац російського диктатора володимира путіна, зведений на місці колишньої «дачі» Віктора Януковича. Вартість об'єкта оцінюється в 10 мільярдів рублів, його площа становить 9 тисяч квадратних метрів, а на території є пірс, штучний пляж та гелікоптер.

На місці "дачі Януковича": розслідувачі знайшли новий палац путіна в окупованому Криму за понад 10 млрд рублів

У рф розслідувачі "Фонду боротьби з корпцією" знайшли в окупованому Криму новий палац російського диктатора володимира путіна, який звели на місці колишньої "дачі" експрезидента України Віктора Януковича, передає УНН.

Деталі

Як зазначено в розслідуванні, палац знаходиться на мисі Айя, на місці, де раніше знаходилася садиба колишнього президента України Віктора Януковича. Формально роботи велися під виглядом реконструкції пансіонату. Після анексії Криму у 2015 році суд визнав будівництво незаконним, а об'єкт мав перейти у держвласність.

Наразі формально палацом володіє компанія "Берег", яка пов'язана із структурами Юрія Ковальчука. ФБК стверджує, що через ланцюжок фірм об'єкт пов'язаний із тими ж юрособами, які управляють палацом путіна під Геленджиком.

ФБК оцінює вартість палацу 10 мільярдів рублів. Площа головного будинку становить 9 тисяч квадратних метрів, на території є пірс, штучний пляж, гелікоптер, а також гостьовий будинок на 5 тисяч квадратних метрів.

Розслідувачі також опублікували архітектурні плани палацу та його фотографії. З них випливає, що в будівлі є особиста медична клініка, СПА-комплекс з басейном, хамамом та кріокамерою, величезні зали та спальні.

У коханки путіна кабаєвої знайшли найбільшу квартиру в росії та таємний палац в валдаї28.02.23, 15:37 • 1955015 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Нерухомість
Володимир Путін
Крим
Україна