На месте "дачи Януковича": расследователи нашли новый дворец путина в оккупированном Крыму за более чем 10 млрд рублей

В рф расследователи "Фонда борьбы с коррупцией" нашли в оккупированном Крыму новый дворец российского диктатора владимира путина, который возвели на месте бывшей "дачи" экс-президента Украины Виктора Януковича, передает УНН.

Детали

Как указано в расследовании, дворец находится на мысе Айя, на месте, где ранее находилась усадьба бывшего президента Украины Виктора Януковича. Формально работы велись под видом реконструкции пансионата. После аннексии Крыма в 2015 году суд признал строительство незаконным, а объект должен был перейти в госсобственность.

Сейчас формально дворцом владеет компания "Берег", которая связана со структурами Юрия Ковальчука. ФБК утверждает, что через цепочку фирм объект связан с теми же юрлицами, которые управляют дворцом путина под Геленджиком.

ФБК оценивает стоимость дворца в 10 миллиардов рублей. Площадь главного дома составляет 9 тысяч квадратных метров, на территории есть пирс, искусственный пляж, вертолетная площадка, а также гостевой дом на 5 тысяч квадратных метров.

Расследователи также опубликовали архитектурные планы дворца и его фотографии. Из них следует, что в здании есть личная медицинская клиника, СПА-комплекс с бассейном, хаммамом и криокамерой, огромные залы и спальни.

