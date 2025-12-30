На месте "дачи Януковича": расследователи нашли новый дворец путина в оккупированном Крыму за более чем 10 млрд рублей

$42.220.15
49.650.10
ukenru
15:00 • 282 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
13:51 • 3618 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
13:07 • 8400 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
12:27 • 9488 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
11:22 • 11375 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
11:09 • 14533 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
09:46 • 20619 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 18639 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 23261 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 23762 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4.2м/с
74%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
армия РФ потеряла 1220 военных и десятки единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ30 декабря, 05:09 • 7420 просмотра
Помогала россиянам атаковать Покровск: 15 лет тюрьмы получила жительница Донетчины30 декабря, 05:28 • 6370 просмотра
Настоящее воплощение офицера: днепрянин Николай Шевченко погиб в боях с оккупантами30 декабря, 07:03 • 3632 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex10:14 • 17979 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы11:23 • 14789 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы11:23 • 15089 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex10:14 • 18310 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto09:46 • 20630 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 48764 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 48832 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Лавров Сергей Викторович
Рустем Умеров
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Франция
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания13:45 • 3018 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 26220 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 39401 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 47215 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 57721 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Сериал
Facebook

На месте "дачи Януковича": расследователи нашли новый дворец путина в оккупированном Крыму за более чем 10 млрд рублей

Киев • УНН

 • 616 просмотра

Расследователи ФБК обнаружили в оккупированном Крыму новый дворец российского диктатора владимира путина, возведенный на месте бывшей «дачи» Виктора Януковича. Стоимость объекта оценивается в 10 миллиардов рублей, его площадь составляет 9 тысяч квадратных метров, а на территории есть пирс, искусственный пляж и вертолет.

На месте "дачи Януковича": расследователи нашли новый дворец путина в оккупированном Крыму за более чем 10 млрд рублей

В рф расследователи "Фонда борьбы с коррупцией" нашли в оккупированном Крыму новый дворец российского диктатора владимира путина, который возвели на месте бывшей "дачи" экс-президента Украины Виктора Януковича, передает УНН.

Детали

Как указано в расследовании, дворец находится на мысе Айя, на месте, где ранее находилась усадьба бывшего президента Украины Виктора Януковича. Формально работы велись под видом реконструкции пансионата. После аннексии Крыма в 2015 году суд признал строительство незаконным, а объект должен был перейти в госсобственность.

Сейчас формально дворцом владеет компания "Берег", которая связана со структурами Юрия Ковальчука. ФБК утверждает, что через цепочку фирм объект связан с теми же юрлицами, которые управляют дворцом путина под Геленджиком.

ФБК оценивает стоимость дворца в 10 миллиардов рублей. Площадь главного дома составляет 9 тысяч квадратных метров, на территории есть пирс, искусственный пляж, вертолетная площадка, а также гостевой дом на 5 тысяч квадратных метров.

Расследователи также опубликовали архитектурные планы дворца и его фотографии. Из них следует, что в здании есть личная медицинская клиника, СПА-комплекс с бассейном, хаммамом и криокамерой, огромные залы и спальни.

У любовницы путина кабаевой нашли самую большую квартиру в россии и тайный дворец в валдае28.02.23, 15:37 • 1955021 просмотр

Антонина Туманова

Новости Мира
Недвижимость
Владимир Путин
Крым
Украина