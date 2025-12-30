На месте "дачи Януковича": расследователи нашли новый дворец путина в оккупированном Крыму за более чем 10 млрд рублей
Киев • УНН
Расследователи ФБК обнаружили в оккупированном Крыму новый дворец российского диктатора владимира путина, возведенный на месте бывшей «дачи» Виктора Януковича. Стоимость объекта оценивается в 10 миллиардов рублей, его площадь составляет 9 тысяч квадратных метров, а на территории есть пирс, искусственный пляж и вертолет.
В рф расследователи "Фонда борьбы с коррупцией" нашли в оккупированном Крыму новый дворец российского диктатора владимира путина, который возвели на месте бывшей "дачи" экс-президента Украины Виктора Януковича, передает УНН.
Детали
Как указано в расследовании, дворец находится на мысе Айя, на месте, где ранее находилась усадьба бывшего президента Украины Виктора Януковича. Формально работы велись под видом реконструкции пансионата. После аннексии Крыма в 2015 году суд признал строительство незаконным, а объект должен был перейти в госсобственность.
Сейчас формально дворцом владеет компания "Берег", которая связана со структурами Юрия Ковальчука. ФБК утверждает, что через цепочку фирм объект связан с теми же юрлицами, которые управляют дворцом путина под Геленджиком.
ФБК оценивает стоимость дворца в 10 миллиардов рублей. Площадь главного дома составляет 9 тысяч квадратных метров, на территории есть пирс, искусственный пляж, вертолетная площадка, а также гостевой дом на 5 тысяч квадратных метров.
Расследователи также опубликовали архитектурные планы дворца и его фотографии. Из них следует, что в здании есть личная медицинская клиника, СПА-комплекс с бассейном, хаммамом и криокамерой, огромные залы и спальни.
У любовницы путина кабаевой нашли самую большую квартиру в россии и тайный дворец в валдае28.02.23, 15:37 • 1955021 просмотр