Villa UA. Для свята не потрібен привід.

Більшість людей щасливі настільки, наскільки вирішили бути щасливими.

Авраам Лінкольн

Багато століть філософи та психологи переконують людство у тому, що для особистого щастя чи свята не потрібні якісь приводи. Кожен із нас – коваль своєї долі і може зробити будь-який день для себе особливим. Сьогодні ТМ Villa UA намагатиметься вкотре довести вам це.

Отже, як відчути себе щасливою людиною? Хтось скаже, що щастя надто предметне. Вимушені не погодитись. Щастя можна знайти в кожному моменті життя – такому яскравому, багатогранному – яке найчастіше ми не помічаємо за метушнею днів і купою справ, чекаємо якихось знаків, приводів замість того, щоб озирнутися довкола та побачити особливе у теперішньому.

Пропонуємо вам експеримент - увечері візьміть пляшечку ігристого Villa UA Asti, не вмикайте телевізор, запросіть близького друга чи кохану людину на вечерю і просто відкиньте всі побутові турботи. За келихом чарівного ігристого та душевною бесідою ви помітите, як тепле почуття щастя наповнює вас, як посмішка зігріває серце, а душа радіє.

Або у вихідний день, вранці напечіть млинців (або навіть купіть десерт у магазині), візьміть ігристе Villa UA Semi-Sweet і поїдьте відвідати батьків. Просто так без приводу. Обійнявши їх, ви зрозумієте, що немає більшого щастя, ніж бачити їхні радісні обличчя та щирі посмішки.

Або зберіть свої улюблені фотографії, роздрукуйте їх у найближчому фото-салоні та розклейте у альбом. Скільки спогадів вони зберігають – веселі, щасливі, ніжні. Зверніть увагу на те, наскільки щасливі ви на цих фотографіях, згадайте кожну мить за келихом Villa UA Brut.

І, здавалося б, які особливі умови потрібні, щоб відчути все це? Та ніякі. Достатньо бути налаштованим на позитив і мати пляшечку ігристого від Villa UA, яка будь-який день зробить особливим.

Villa UA - Завжди твоя найсмачніша!