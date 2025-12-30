$42.220.15
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
13:07 • 5418 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
12:27 • 7168 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
11:22 • 10280 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 13306 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
09:46 • 19161 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 18188 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 23035 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 23575 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 30446 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Villa UA. Для свята не потрібен привід

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Villa UA. Для свята не потрібен привід.

Villa UA. Для свята не потрібен привід

Більшість людей щасливі настільки, наскільки вирішили бути щасливими.

Авраам Лінкольн

Багато століть філософи та психологи переконують людство у тому, що для особистого щастя чи свята не потрібні якісь приводи. Кожен із нас – коваль своєї долі і може зробити будь-який день для себе особливим. Сьогодні ТМ Villa UA намагатиметься вкотре довести вам це.

Отже, як відчути себе щасливою людиною? Хтось скаже, що щастя надто предметне. Вимушені не погодитись. Щастя можна знайти в кожному моменті життя – такому яскравому, багатогранному – яке найчастіше ми не помічаємо за метушнею днів і купою справ, чекаємо якихось знаків, приводів замість того, щоб озирнутися довкола та побачити особливе у теперішньому.

Пропонуємо вам експеримент - увечері візьміть пляшечку ігристого Villa UA Asti, не вмикайте телевізор, запросіть близького друга чи кохану людину на вечерю і просто відкиньте всі побутові турботи. За келихом чарівного ігристого та душевною бесідою ви помітите, як тепле почуття щастя наповнює вас, як посмішка зігріває серце, а душа радіє.

Або у вихідний день, вранці напечіть млинців (або навіть купіть десерт у магазині), візьміть ігристе Villa UA Semi-Sweet і поїдьте відвідати батьків. Просто так без приводу. Обійнявши їх, ви зрозумієте, що немає більшого щастя, ніж бачити їхні радісні обличчя та щирі посмішки.

Або зберіть свої улюблені фотографії, роздрукуйте їх у найближчому фото-салоні та розклейте у альбом. Скільки спогадів вони зберігають – веселі, щасливі, ніжні. Зверніть увагу на те, наскільки щасливі ви на цих фотографіях, згадайте кожну мить за келихом Villa UA Brut.

І, здавалося б, які особливі умови потрібні, щоб відчути все це? Та ніякі. Достатньо бути налаштованим на позитив і мати пляшечку ігристого від Villa UA, яка будь-який день зробить особливим.

Villa UA - Завжди твоя найсмачніша!

Лілія Подоляк

