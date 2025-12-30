Villa UA. Для праздника не нужен повод.

$42.220.15
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
13:07 • 3818 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
12:27 • 5874 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
11:22 • 9324 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
11:09 • 12634 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
09:46 • 18341 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 17897 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 22905 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 23469 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 30341 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Популярные новости
Более 3000 мигрантов погибли в этом году, пытаясь добраться до побережья Испании30 декабря, 05:02 • 7416 просмотра
армия РФ потеряла 1220 военных и десятки единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ30 декабря, 05:09 • 4610 просмотра
Помогала россиянам атаковать Покровск: 15 лет тюрьмы получила жительница Донетчины30 декабря, 05:28 • 3732 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex10:14 • 15120 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы11:23 • 12150 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы11:23 • 12194 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex10:14 • 15170 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto09:46 • 18335 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 47031 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 47214 просмотра
УНН Lite
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания13:45 • 1108 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 25246 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 38469 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 46395 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 56939 просмотра
