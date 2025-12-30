$42.220.15
13:51 • 3128 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
13:07 • 7592 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
12:27 • 8786 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
11:22 • 11049 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 14181 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
09:46 • 20184 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 18520 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 23191 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 23700 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 30554 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 17607 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23 • 14447 перегляди
Посадовців "Київзеленбуду" підозрюють у розтраті 1,2 млн грн на ремонті Гідропарку

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Посадовцям Київзеленбуду та підряднику повідомили про підозру через розтрату 1,2 млн гривень під час капітального ремонту парку Гідропарк. Вони завищили ціни на будівельні матеріали у кошторисі.

Посадовців "Київзеленбуду" підозрюють у розтраті 1,2 млн грн на ремонті Гідропарку

Посадовцям КО Київзеленбуд та підряднику повідомили про підозру через переплату понад 1,2 млн гривень під час капітального ремонту парку Гідропарк у Києві. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у розтраті чужого майна та у службовому підроблені заступнику начальника управління КО Київзеленбуд, директору приватного товариства, а також кошториснику КО Київзеленбуд (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України)

- йдеться у повідомленні.

Встановлено, що у 2024 році Київзеленбуд підписав з приватним товариством договір на капітальний ремонт столичного парку Гідропарк.

Водночас встановлено, що підозрювані, перебуваючи в змові, склали кошторис ремонтних робіт, в який заклали завищені ціни на будівельні матеріали. Відтак вартість проведених робіт зросла на понад 1,2 млн гривень.

Зазначається, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо

Посадовців "Київзеленбуду" підозрюють у розтраті майже 5 мільйонів гривень, виділених на ліквідацію амброзії. Вони внесли неправдиві дані в акти виконаних робіт, завищивши обсяги оброблених площ.

Ольга Розгон

КиївКримінал та НП
Державний бюджет
Київ