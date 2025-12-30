Посадовців "Київзеленбуду" підозрюють у розтраті 1,2 млн грн на ремонті Гідропарку

Посадовцям КО Київзеленбуд та підряднику повідомили про підозру через переплату понад 1,2 млн гривень під час капітального ремонту парку Гідропарк у Києві. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у розтраті чужого майна та у службовому підроблені заступнику начальника управління КО Київзеленбуд, директору приватного товариства, а також кошториснику КО Київзеленбуд (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України) - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що у 2024 році Київзеленбуд підписав з приватним товариством договір на капітальний ремонт столичного парку Гідропарк.

Водночас встановлено, що підозрювані, перебуваючи в змові, склали кошторис ремонтних робіт, в який заклали завищені ціни на будівельні матеріали. Відтак вартість проведених робіт зросла на понад 1,2 млн гривень.

Зазначається, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

