Ексклюзив
До 5 млн грн шкоди бюджету столиці: під підозрою посадовці "Київзеленбуд"

Київ • УНН

 • 956 перегляди

Посадовців "Київзеленбуду" підозрюють у розтраті майже 5 мільйонів гривень, виділених на ліквідацію амброзії. Вони внесли неправдиві дані в акти виконаних робіт, завищивши обсяги оброблених площ.

До 5 млн грн шкоди бюджету столиці: під підозрою посадовці "Київзеленбуд"

Фігуранти підозрюються у тому, що внесли в акти виконання робіт - обробки від небезпечних бур'янів - дані, що не відповідали дійсності. Завищені дані призвели до значних втрат коштів. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Деталі

Мільйони гривень, виділених з бюджету на ліквідацію амброзії у столиці, були витрачені з грубими помилками: підрядник отримав з бюджету майже 4,9 млн гривень за роботи, які не були проведені.

Контекст

Згідно з матеріалами слідства, Комунальне Об’єднання оголосило тендер на проведення закупівлі послуг з ліквідації карантинних бур’янів хімічним методом. 

Надалі службові особи комунального підприємства вступили в злочину змову із директором підрядного товариства, яке виконувало роботи, та внесли в акти виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо площі, обробленої від амброзії.   

- ідеться у повідомленні.

Станом на зараз розглядається справа, у якій вказані такі порушення, як лужбове підроблення та розтрата майна, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Доповнення

За інформацією прокуратури Києва, колишній генеральний директор КО "Київзеленбуд" наразі перебуває під вартою в межах іншого кримінального провадження. Директор підрядного товариства переховується від органу досудового розслідування, у зв’язку з чим був оголошений у розшук.

Нагадаємо

Слідчі поліції Києва скерували до суду обвинувальний акт щодо дев'ятьох осіб, які привласнили понад 4,2 млн грн з міського бюджету, виділених на ремонт парків.

Ігор Тележніков

КиївКримінал та НП