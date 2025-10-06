До 5 млн грн шкоди бюджету столиці: під підозрою посадовці "Київзеленбуд"
Київ • УНН
Посадовців "Київзеленбуду" підозрюють у розтраті майже 5 мільйонів гривень, виділених на ліквідацію амброзії. Вони внесли неправдиві дані в акти виконаних робіт, завищивши обсяги оброблених площ.
Фігуранти підозрюються у тому, що внесли в акти виконання робіт - обробки від небезпечних бур'янів - дані, що не відповідали дійсності. Завищені дані призвели до значних втрат коштів. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Деталі
Мільйони гривень, виділених з бюджету на ліквідацію амброзії у столиці, були витрачені з грубими помилками: підрядник отримав з бюджету майже 4,9 млн гривень за роботи, які не були проведені.
Контекст
Згідно з матеріалами слідства, Комунальне Об’єднання оголосило тендер на проведення закупівлі послуг з ліквідації карантинних бур’янів хімічним методом.
Надалі службові особи комунального підприємства вступили в злочину змову із директором підрядного товариства, яке виконувало роботи, та внесли в акти виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо площі, обробленої від амброзії.
Станом на зараз розглядається справа, у якій вказані такі порушення, як лужбове підроблення та розтрата майна, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Доповнення
За інформацією прокуратури Києва, колишній генеральний директор КО "Київзеленбуд" наразі перебуває під вартою в межах іншого кримінального провадження. Директор підрядного товариства переховується від органу досудового розслідування, у зв’язку з чим був оголошений у розшук.
Нагадаємо
Слідчі поліції Києва скерували до суду обвинувальний акт щодо дев'ятьох осіб, які привласнили понад 4,2 млн грн з міського бюджету, виділених на ремонт парків.