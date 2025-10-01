$41.140.18
Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті через ворожий обстріл - Міненерго
17:21 • 15558 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
15:19 • 25302 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 20637 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 36723 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38 • 23679 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 21867 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 54452 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 41324 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 32200 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
Розікрали з бюджету столиці понад 4,2 млн грн: У Києві судитимуть експрацівників "Київзеленбуду"

Київ • УНН

 • 280 перегляди

Слідчі поліції Києва скерували до суду обвинувальний акт щодо дев'ятьох осіб, які привласнили понад 4,2 млн грн з міського бюджету, виділених на ремонт парків. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення за розкрадання коштів у Дніпровському, Дарницькому та Оболонському районах.

Розікрали з бюджету столиці понад 4,2 млн грн: У Києві судитимуть експрацівників "Київзеленбуду"

Слідчі поліції Києва скерували до суду обвинувальний акт відносно дев’ятьох фігурантів, які привласнювали кошти з міського бюджету, що були виділені на ремонт парків та скверів у Дніпровському, Дарницькому та Оболонському районах Києва. Зловмисникам загрожує до 12-ти років ув’язнення. Про це інформує УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Києві.

Деталі

У березні цього року слідчі главку поліції Києва спільно із працівниками УСР у м. Києві ДСР НПУ та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили корупційну схему з привласнення коштів міського бюджету, до якої причетні дев’ятеро фігурантів.

Поліцейські встановили, що організував схему з "розпилу" держкоштів колишній заступник начальника одного з управлінь комунального об’єднання "Київзеленбуд"

- йдеться у дописі.

Зазначається, що він долучив до оборудки ще трьох працівників, які згідно своїх посадових обов’язків були відповідальними за роботу та перевірку кошторисної документації із завищеною вартістю матеріалів, які будуть використовуватися під час проведення ремонтних робіт у парках та скверах столиці.

Зокрема, сам посадовець займався тим, що забезпечував перемогу в організованих Київзеленбудом торгах, підконтрольним підприємствам

- повідомили правоохоронці.

Відтак посадовець "Київзеленбуду" залучив трьох директорів підконтрольних підприємств, одного засновника підприємства та уклав з ними договори про проведення робіт з капітального ремонту і реставрації парків та скверів у Дніпровському, Дарницькому та Оболонському районах Києва.

Зокрема директор одного з підконтрольних підприємств  долучив до оборудки начальника комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району Києва.

Встановлено, що під час здійснення ремонтних робіт використовувалися матеріали нижчі за ціною, але в актах приймання вказувалася значно завищена ціна, або ж були завищені обсяги роботи. Після чого, на рахунки підприємств надходили "зайві" мільйони гривень, які в подальшому за вказівкою посадовця перераховувались на інші рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання для їх зняття та подальшого розподілу між учасниками.

Наразі поліцейські встановили 9 епізодів злочинів пов’язаних з "розпилом" грошей під час проведення таких ремонтів. В результаті, яких комунальне об’єднання переплатило підрядникам на понад 4,2 мільйона гривень більше, що призвело до збитків місцевому бюджету.

Слідчі повідомили ділкам в  залежності від їхньої ролі у злочинній схемі  про підозру за ч. 4 та  ч. 5 ст. 191  Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно у особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Наразі, поліцейські завершили розслідування та скерували обвинувальний акт відносно усіх дев’ятьох фігурантів до суду. Максимальне покарання передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. 

Екскерівник "Київзеленбуду" затриманий за розтрату майже 350 тис. грн, виділених на ремонт парку14.07.25, 09:46 • 3854 перегляди

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Національна поліція України
Київ