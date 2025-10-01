Розікрали з бюджету столиці понад 4,2 млн грн: У Києві судитимуть експрацівників "Київзеленбуду"

Слідчі поліції Києва скерували до суду обвинувальний акт відносно дев’ятьох фігурантів, які привласнювали кошти з міського бюджету, що були виділені на ремонт парків та скверів у Дніпровському, Дарницькому та Оболонському районах Києва. Зловмисникам загрожує до 12-ти років ув’язнення. Про це інформує УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Києві.

Деталі

У березні цього року слідчі главку поліції Києва спільно із працівниками УСР у м. Києві ДСР НПУ та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили корупційну схему з привласнення коштів міського бюджету, до якої причетні дев’ятеро фігурантів.

Поліцейські встановили, що організував схему з "розпилу" держкоштів колишній заступник начальника одного з управлінь комунального об’єднання "Київзеленбуд" - йдеться у дописі.

Зазначається, що він долучив до оборудки ще трьох працівників, які згідно своїх посадових обов’язків були відповідальними за роботу та перевірку кошторисної документації із завищеною вартістю матеріалів, які будуть використовуватися під час проведення ремонтних робіт у парках та скверах столиці.

Зокрема, сам посадовець займався тим, що забезпечував перемогу в організованих Київзеленбудом торгах, підконтрольним підприємствам - повідомили правоохоронці.

Відтак посадовець "Київзеленбуду" залучив трьох директорів підконтрольних підприємств, одного засновника підприємства та уклав з ними договори про проведення робіт з капітального ремонту і реставрації парків та скверів у Дніпровському, Дарницькому та Оболонському районах Києва.

Зокрема директор одного з підконтрольних підприємств долучив до оборудки начальника комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району Києва.

Встановлено, що під час здійснення ремонтних робіт використовувалися матеріали нижчі за ціною, але в актах приймання вказувалася значно завищена ціна, або ж були завищені обсяги роботи. Після чого, на рахунки підприємств надходили "зайві" мільйони гривень, які в подальшому за вказівкою посадовця перераховувались на інші рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання для їх зняття та подальшого розподілу між учасниками.

Наразі поліцейські встановили 9 епізодів злочинів пов’язаних з "розпилом" грошей під час проведення таких ремонтів. В результаті, яких комунальне об’єднання переплатило підрядникам на понад 4,2 мільйона гривень більше, що призвело до збитків місцевому бюджету.

Слідчі повідомили ділкам в залежності від їхньої ролі у злочинній схемі про підозру за ч. 4 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно у особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Наразі, поліцейські завершили розслідування та скерували обвинувальний акт відносно усіх дев’ятьох фігурантів до суду. Максимальне покарання передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

