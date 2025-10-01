$41.140.18
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Разворовали из бюджета столицы более 4,2 млн грн: В Киеве будут судить экс-сотрудников "Киевзеленстроя"

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Следователи полиции Киева направили в суд обвинительный акт в отношении девяти человек, которые присвоили более 4,2 млн грн из городского бюджета, выделенных на ремонт парков. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения за хищение средств в Днепровском, Дарницком и Оболонском районах.

Разворовали из бюджета столицы более 4,2 млн грн: В Киеве будут судить экс-сотрудников "Киевзеленстроя"

Следователи полиции Киева направили в суд обвинительный акт в отношении девяти фигурантов, которые присваивали средства из городского бюджета, выделенные на ремонт парков и скверов в Днепровском, Дарницком и Оболонском районах Киева. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом информирует УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.

Детали

В марте этого года следователи главка полиции Киева совместно с сотрудниками УСР в г. Киеве ДСР НПУ и под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачили коррупционную схему по присвоению средств городского бюджета, к которой причастны девять фигурантов.

Полицейские установили, что организовал схему по "распилу" госсредств бывший заместитель начальника одного из управлений коммунального объединения "Киевзеленстрой"

- говорится в сообщении.

Отмечается, что он привлек к сделке еще трех работников, которые согласно своим должностным обязанностям были ответственными за работу и проверку сметной документации с завышенной стоимостью материалов, которые будут использоваться во время проведения ремонтных работ в парках и скверах столицы.

В частности, сам чиновник занимался тем, что обеспечивал победу в организованных Киевзеленстроем торгах, подконтрольным предприятиям

- сообщили правоохранители.

Таким образом, чиновник "Киевзеленстроя" привлек трех директоров подконтрольных предприятий, одного учредителя предприятия и заключил с ними договоры о проведении работ по капитальному ремонту и реставрации парков и скверов в Днепровском, Дарницком и Оболонском районах Киева.

В частности, директор одного из подконтрольных предприятий  привлек к сделке начальника коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района Киева.

Установлено, что при проведении ремонтных работ использовались материалы более низкой цены, но в актах приемки указывалась значительно завышенная цена, или же были завышены объемы работы. После чего, на счета предприятий поступали "лишние" миллионы гривен, которые в дальнейшем по указанию должностного лица перечислялись на другие счета подконтрольных субъектов хозяйствования для их снятия и дальнейшего распределения между участниками.

Сейчас полицейские установили 9 эпизодов преступлений, связанных с "распилом" денег во время проведения таких ремонтов. В результате, коммунальное объединение переплатило подрядчикам более 4,2 миллиона гривен, что привело к убыткам местному бюджету.

Следователи сообщили дельцам в  зависимости от их роли в преступной схеме  о подозрении по ч. 4 и  ч. 5 ст. 191  Уголовного кодекса Украины – завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном повторно в особо крупных размерах в условиях военного положения.

Сейчас полицейские завершили расследование и направили обвинительный акт в отношении всех девяти фигурантов в суд. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества. 

Вита Зеленецкая

