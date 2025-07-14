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Экс-руководитель "Киевзеленстроя" задержан за растрату почти 350 тыс. грн, выделенных на ремонт парка

Киев • УНН

 • 658 просмотра

Чиновник подписал акты выполненных работ с завышенной стоимостью разработки проектно-сметной документации.

Экс-руководитель "Киевзеленстроя" задержан за растрату почти 350 тыс. грн, выделенных на ремонт парка

Одному из бывших руководителей КО "Киевзеленстрой" сообщено о подозрении в растрате почти 350 тыс. гривен бюджетных средств, выделенных на реконструкцию парка в Дарницком районе Киева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Прокурорами Дарницкой окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении одному из бывших руководителей КО "Киевзеленстрой" в растрате бюджетных средств на сумму почти 350 тыс. гривен, выделенных на реконструкцию парка. Должностное лицо задержали в порядке ст. 208 УК Украины

- говорится в сообщении прокуратуры.

По данным прокуратуры, бывший чиновник подписал акты выполненных работ, в которых была завышена стоимость разработки проектно-сметной документации на выполнение ремонта парка отдыха между проспектом Николая Бажана и улицей Срибнокильской вокруг озера Срибный кол в Дарницком районе.

В результате бюджету города Киева был причинен ущерб на сумму почти 350 тыс. гривен – именно столько коммунальное объединение переплатило за проектные работы.

Действия задержанного квалифицированы по ч. 4 ст. 191 УК Украины, а именно как растрата чужого имущества, совершенная путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в особо крупных размерах в условиях военного положения.

Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры следователями Дарницкого управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве.

Напомним

В марте УНН сообщал, что правоохранители в Киеве разоблачили преступную организацию во главе с руководством коммунального объединения "Киевзеленстрой". Всего в получении неправомерной выгоды было объявлено о подозрении шести лицам.

В июне прокуроры передали в суд обвинительный акт в отношении руководства КО "Киевзеленстрой", которому инкриминируют создание преступной организации и вымогательство от предпринимателей "откатов" в размере 15% от стоимости договоров. По данным следствия, должностные лица требовали не менее 25 миллионов гривен, из которых успели получить более 3.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

КиевКриминал и ЧП
Дарницкий район
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