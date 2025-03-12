У Києві викрили на хабарництві посадовців "Київзеленбуду"

У Києві викрито злочинну організацію на чолі із керівництвом комунального об’єднання "Київзеленбуд". Загалом в отриманні неправомірної вигоди було оголошено про підозру шістьом особам, повідомили в Офісі генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

У Київській міській прокуратурі повідомили про підозру шістьом членам злочинної організації. Ці особи займалися систематичним отриманням неправомірної вигоди від підприємств-підрядників. Слідству стало відомо, що керівник КО "Київзеленбуд" та його перший заступник, систематично отримували неправомірну вигоду від суб’єктів господарювання, з якими були укладені договори на проведення робіт.

До цієї оборудки підозрювані залучивши заступника керівника управління комунального підприємства. Згідно із задумом зловмисників, підрядники повинні були платити так звані "відкати" в розмірі 15 % від перерахованої їм суми за підписання актів прийому-передачі виконаних робіт.

В прокуратурі додали, що обсяги та якість цих робіт ніким не перевірялася. Під час досудового розслідування лише за лютий 2025 року задокументовано п’ять випадків отримання від підприємців понад трьох мільйонів гривень. Загалом на цій оборудці фігуранти справи планували заробити 25 млн гривень.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили документацію, електронну техніку, а також частину грошей, зібраних службовими особами КО "Київзеленбуд". Наразі генерального директора, його першого заступника та заступника начальника одного з управлінь затримали.

Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Крім того, розглядається питання щодо обрання запобіжних заходів ще трьом керівникам підприємств-підрядників.

Доповнення

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