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В Киеве разоблачили во взяточничестве должностных лиц "Киевзеленстроя"

Киев • УНН

 • 17788 просмотра

В Киеве разоблачена преступная организация во главе с руководством "Киевзеленстроя", которые систематически получали взятки от предприятий-подрядчиков. В общей сложности фигуранты планировали заработать 25 млн гривен.

В Киеве разоблачили во взяточничестве должностных лиц "Киевзеленстроя"

В Киеве разоблачена преступная организация во главе с руководством коммунального объединения "Киевзеленстрой". В общей сложности в получении неправомерной выгоды было объявлено о подозрении шести лицам, сообщили в Офисе генерального прокурора, передает УНН.

Детали

 В Киевской городской прокуратуре сообщили о подозрении шести членам преступной организации. Эти лица занимались систематическим получением неправомерной выгоды от предприятий-подрядчиков. Следствию стало известно, что руководитель КО "Киевзеленстрой" и его первый заместитель систематически получали неправомерную выгоду от субъектов хозяйствования, с которыми были заключены договоры на проведение работ.

К этой сделке подозреваемые привлекли заместителя руководителя управления коммунального предприятия. Согласно замыслу злоумышленников, подрядчики должны были платить так называемые "откаты" в размере 15% от перечисленной им суммы за подписание актов приема-передачи выполненных работ.

В прокуратуре добавили, что объемы и качество этих работ никем не проверялись. В ходе досудебного расследования только за февраль 2025 года задокументировано пять случаев получения от предпринимателей более трех миллионов гривен. В общей сложности на этой сделке фигуранты дела планировали заработать 25 млн гривен.

Во время следственных действий правоохранители изъяли документацию, электронную технику, а также часть денег, собранных должностными лицами КО "Киевзеленстрой". В настоящее время генеральный директор, его первый заместитель и заместитель начальника одного из управлений задержаны.

Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Кроме того, рассматривается вопрос об избрании мер пресечения еще трем руководителям предприятий-подрядчиков.

Дополнение

В Одессе военнослужащий теробороны продавал фиктивные диагнозы из психиатрической больницы, чтобы избежать службы в рядах ВСУ. В полиции сообщили, что мужчина также угрожал гражданским лицам принудительной мобилизацией, а действующим военнослужащим – отправкой на линию огня. Задержанному грозит до 10 лет за решеткой, он взят под стражу с залогом в 1 млн грн.  

Лилия Подоляк

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