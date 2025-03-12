В Киеве разоблачили во взяточничестве должностных лиц "Киевзеленстроя"
Киев • УНН
В Киеве разоблачена преступная организация во главе с руководством "Киевзеленстроя", которые систематически получали взятки от предприятий-подрядчиков. В общей сложности фигуранты планировали заработать 25 млн гривен.
В Киеве разоблачена преступная организация во главе с руководством коммунального объединения "Киевзеленстрой". В общей сложности в получении неправомерной выгоды было объявлено о подозрении шести лицам, сообщили в Офисе генерального прокурора, передает УНН.
Детали
В Киевской городской прокуратуре сообщили о подозрении шести членам преступной организации. Эти лица занимались систематическим получением неправомерной выгоды от предприятий-подрядчиков. Следствию стало известно, что руководитель КО "Киевзеленстрой" и его первый заместитель систематически получали неправомерную выгоду от субъектов хозяйствования, с которыми были заключены договоры на проведение работ.
К этой сделке подозреваемые привлекли заместителя руководителя управления коммунального предприятия. Согласно замыслу злоумышленников, подрядчики должны были платить так называемые "откаты" в размере 15% от перечисленной им суммы за подписание актов приема-передачи выполненных работ.
В прокуратуре добавили, что объемы и качество этих работ никем не проверялись. В ходе досудебного расследования только за февраль 2025 года задокументировано пять случаев получения от предпринимателей более трех миллионов гривен. В общей сложности на этой сделке фигуранты дела планировали заработать 25 млн гривен.
Во время следственных действий правоохранители изъяли документацию, электронную технику, а также часть денег, собранных должностными лицами КО "Киевзеленстрой". В настоящее время генеральный директор, его первый заместитель и заместитель начальника одного из управлений задержаны.
Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Кроме того, рассматривается вопрос об избрании мер пресечения еще трем руководителям предприятий-подрядчиков.
Дополнение
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