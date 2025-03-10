В Одесі за $16 тисяч військовослужбовець “штампував” ухилянтам фальшиві діагнози з психіатричної лікарні

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 35118 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 57760 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 60239 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 64665 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 76139 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 60844 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 58944 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 126451 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82846 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 231888 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.1м/с
72%
Популярнi новини

В Азовському морі через дії рф масово гинуть краби та риба - ЦПД РНБО

9 квітня, 16:17 • 13993 перегляди

Суд залишив під вартою екскомандира бригади "Анна Київська" Рюмшина, але знову зменшив розмір застави

9 квітня, 16:27 • 13247 перегляди

На Рівненщині діти пошкодили ліхтарі біля пам’ятника загиблим в Афганістані: покарано батьків

9 квітня, 16:41 • 12440 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 15223 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 25144 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 94775 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 126446 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 231884 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 407816 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 399517 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 15336 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 23574 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24402 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26305 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76649 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

В Одесі за $16 тисяч військовослужбовець “штампував” ухилянтам фальшиві діагнози з психіатричної лікарні

Київ • УНН

 • 28483 перегляди

Військовослужбовець тероборони організував схему продажу фіктивних діагнозів з психіатричної лікарні для уникнення служби. Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі, його взято під варту із заставою в 1 млн грн.

В Одесі за $16 тисяч військовослужбовець “штампував” ухилянтам фальшиві діагнози з психіатричної лікарні

В Одесі військовослужбовець одного з підрозділів тероборони організував схему заробітку на охочих уникнути служби за допомогою фіктивних діагнозів з психіатричної лікарні. Про це інформує УНН із посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

Деталі

Як повідомляє ДБР, за даними слідства, чоловік шукав клієнтів серед чинних військових та цивільних, які бажали уникнути мобілізації, та пропонував "звільнення" за 16 тисяч доларів США. За цю суму він через знайомих у психіатричній лікарні оформляв фіктивні довідки, що дозволяли ухилитися від призову або бути списаним зі служби.

У разі несплати грошей за "послугу" він погрожував цивільним особам примусовою мобілізацією, хизуючись зв’язками у територіальному центрі комплектування, а чинним бійцям – відряджанням на лінію бойового зіткнення

- йдеться у дописі ДБР.

Військовослужбовця затримали під час одержання 16 тисяч доларів США за чергову оборудку.

Слідство триває, вивчаються зв’язки фігуранта у ТЦК, встановлюється коло осіб, які скористалися схемою, проведено обшуки та вилучено документацію у психіатричній лікарні, яка "штампувала" липові діагнози.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 1 млн гривень. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі

- повідомляє Державне бюро розслідувань.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Нагадаємо

Командир військової частини на Київщині незаконно нарахував 7,1 млн грн бойових виплат підлеглим. Кошти отримали військові, які не брали участі у бойових діях та не виконували спеціальних завдань.

На кордоні з Угорщиною затримано 16 ухилянтів26.02.25, 18:51 • 35287 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Одеса
Brent
$65.34
Bitcoin
$82,344.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,113.64
Ethereum
$1,646.46