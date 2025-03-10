В Одесі за $16 тисяч військовослужбовець “штампував” ухилянтам фальшиві діагнози з психіатричної лікарні
Київ • УНН
Військовослужбовець тероборони організував схему продажу фіктивних діагнозів з психіатричної лікарні для уникнення служби. Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі, його взято під варту із заставою в 1 млн грн.
В Одесі військовослужбовець одного з підрозділів тероборони організував схему заробітку на охочих уникнути служби за допомогою фіктивних діагнозів з психіатричної лікарні. Про це інформує УНН із посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).
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Як повідомляє ДБР, за даними слідства, чоловік шукав клієнтів серед чинних військових та цивільних, які бажали уникнути мобілізації, та пропонував "звільнення" за 16 тисяч доларів США. За цю суму він через знайомих у психіатричній лікарні оформляв фіктивні довідки, що дозволяли ухилитися від призову або бути списаним зі служби.
У разі несплати грошей за "послугу" він погрожував цивільним особам примусовою мобілізацією, хизуючись зв’язками у територіальному центрі комплектування, а чинним бійцям – відряджанням на лінію бойового зіткнення
Військовослужбовця затримали під час одержання 16 тисяч доларів США за чергову оборудку.
Слідство триває, вивчаються зв’язки фігуранта у ТЦК, встановлюється коло осіб, які скористалися схемою, проведено обшуки та вилучено документацію у психіатричній лікарні, яка "штампувала" липові діагнози.
Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 1 млн гривень. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі
Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.
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