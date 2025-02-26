На кордоні з Угорщиною затримано 16 ухилянтів
Київ • УНН
Прикордонники затримали мікроавтобус з 16 чоловіками, які намагалися нелегально перетнути кордон з Угорщиною. Кожен "клієнт" заплатив від 7 до 15 тисяч доларів, а організаторам загрожує кримінальна відповідальність.
Жителі Закарпаття намагались перевезти через кордон з Угорщиною 16 чоловіків, які намагалися уникнути мобілізації. Організаторам загрожує кримінальна відповідальнімть. Про це повідомила Державна прикордонна служба, повідомляє УНН.
Деталі
Повідомляється, що прикордонники та працівники міграційної поліції затримали за півкілометра від кордону з Угорщиною мікроавтобус з 16 пасажирами. Чоловіків супроводжували двоє закарпатців - водій автобуса та його спільник, що мав їхати неподалік та попередити партнера у разі появи охоронців.
"Клієнтам" така поїздка коштувала від 7000 до 15 000 доларів. За підрахунками правоохоронців, організатори могли "заробити" 170 000 доларів. Тепер їм загрожує кримінальна відповідальність.
Нагадаємо
Раніше ДПС на Закарпатті затримали вантажівку з 13 чоловіків, які намагались нелегально виїхати в Угорщину під шаром піску. Вартість "послуг" становила від 8 до 10 тисяч доларів з людини.
13 чоловіків намагалися перетнути кордон з Угорщиною, заховавшись під піском04.02.25, 12:00 • 26985 переглядiв