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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На границе с Венгрией задержаны 16 уклонистов

На границе с Венгрией задержаны 16 уклонистов

Киев  •  УНН

 • 1781 просмотра

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Пограничники задержали микроавтобус с 16 мужчинами, которые пытались нелегально пересечь границу с Венгрией. Каждый «клиент» заплатил от 7 до 15 тысяч долларов, а организаторам грозит уголовная ответственность.

Жители Закарпатья пытались перевезти через границу с Венгрией 16 мужчин, которые пытались избежать мобилизации. Организаторам грозит уголовная ответственность. Об этом сообщила Государственная пограничная служба, сообщает УНН.

Детали

Сообщается, что пограничники и сотрудники миграционной полиции задержали в полукилометре от границы с Венгрией микроавтобус с 16 пассажирами. Мужчин сопровождали двое закарпатцев - водитель автобуса и его сообщник, который должен был ехать неподалеку и предупредить партнера в случае появления охранников.

«Клиентам» такая поездка стоила от 7000 до 15 000 долларов. По подсчетам правоохранителей, организаторы могли «заработать» 170 000 долларов. Теперь им грозит уголовная ответственность.

Напомним,

Ранее ГПС на Закарпатье задержали грузовик с 13 мужчинами, которые пытались нелегально выехать в Венгрию под слоем песка. Стоимость «услуг» составляла от 8 до 10 тысяч долларов с человека.

13 мужчин пытались пересечь границу с Венгрией, спрятавшись под песком04.02.25, 12:00 • 26973 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаКриминал и ЧП
zakarpatskaya-oblastЗакарпатская область
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
vengriyaВенгрия

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