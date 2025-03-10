Незаконно оформив бойові виплати на понад 7 млн грн: повідомлено про підозру командиру військової частини з Київщини
Київ • УНН
Командир військової частини на Київщині незаконно нарахував 7,1 млн грн бойових виплат підлеглим. Кошти отримали військові, які не брали участі у бойових діях та не виконували спеціальних завдань.
Правоохоронці повідомили про підозру командиру військової частини з Київщини, який незаконно оформив бойові виплати на понад 7 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ДБР, пише УНН.
Працівники ДБР повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Київської області, який допустив безпідставне нарахування підлеглим майже 7 мільйонів гривень бойових доплат
З лютого по жовтень 2023 року посадовець недбало віднісся до своїх обов’язків та не перевіряв підстави для нарахування бойових виплат. Він оформив багатомільйонну винагороду підлеглим, які не брали безпосередню участь у бойових діях та не виконували спеціальних чи бойових завдань.
Внаслідок таких дій посадовця державі завдано збитків на загальну суму понад 7,1 млн гривень.
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