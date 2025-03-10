Незаконно оформив боевые выплаты на сумму более 7 млн грн: сообщено о подозрении командиру военной части из Киевской области
Киев • УНН
Командир военной части в Киевской области незаконно начислил 7,1 млн грн боевых выплат подчиненным. Средства получили военнослужащие, которые не участвовали в боевых действиях и не выполняли специальных заданий.
Правоохранители сообщили о подозрении командиру военной части из Киевской области, который незаконно оформил боевые выплаты на сумму более 7 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении командиру одной из военных частей Киевской области, который допустил необоснованное начисление подчиненным почти 7 миллионов гривен боевых доплат
С февраля по октябрь 2023 года должностное лицо небрежно относилось к своим обязанностям и не проверял основания для начисления боевых выплат. Он оформил многомиллионное вознаграждение подчиненным, которые не принимали непосредственного участия в боевых действиях и не выполняли специальных или боевых заданий.
В результате таких действий должностного лица государству причинен ущерб на общую сумму более 7,1 млн гривен.
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