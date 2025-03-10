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В Одессе за $16 тысяч военнослужащий "штамповал" уклонистам фальшивые диагнозы из психиатрической больницы

Киев • УНН

 • 28483 просмотра

Военнослужащий теробороны организовал схему продажи фиктивных диагнозов из психиатрической больницы для уклонения от службы. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы, его взяли под стражу с залогом в 1 млн грн.

В Одессе за $16 тысяч военнослужащий "штамповал" уклонистам фальшивые диагнозы из психиатрической больницы

В Одессе военнослужащий одного из подразделений теробороны организовал схему заработка на желающих избежать службы с помощью фиктивных диагнозов из психиатрической больницы. Об этом информирует УНН по ссылке на Государственное бюро расследований (ГБР).

Детали

Как сообщает ГБР, по данным следствия, мужчина искал клиентов среди действующих военных и гражданских, которые желали избежать мобилизации, и предлагал "освобождение" за 16 тысяч долларов США. За эту сумму он через знакомых в психиатрической больнице оформлял фиктивные справки, которые позволяли уклониться от призыва или быть списанным со службы.

В случае неуплаты денег за "услугу" он угрожал гражданским лицам принудительной мобилизацией, хвастаясь связями в территориальном центре комплектования, а действующим бойцам – командированием на линию боевого столкновения

- говорится в сообщении ГБР.

Военнослужащего задержали во время получения 16 тысяч долларов США за очередную сделку.

Следствие продолжается, изучаются связи фигуранта в ТЦК, устанавливается круг лиц, которые воспользовались схемой, проведены обыски и изъята документация в психиатрической больнице, которая "штамповала" липовые диагнозы.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 1 млн гривен. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы

- сообщает Государственное бюро расследований.

Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Напоминаем

Командир военной части на Киевщине незаконно начислил 7,1 млн грн боевых выплат подчиненным. Средства получили военные, которые не участвовали в боевых действиях и не выполняли специальных заданий.

На границе с Венгрией задержаны 16 уклонистов26.02.25, 18:51 • 35287 просмотров

Вита Зеленецкая

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