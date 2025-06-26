Вимагали "відкати" на 25 мільйонів: справу керівників "Київзеленбуду" передали до суду

Обвинувальний акт щодо керівництва КО "Київзеленбуд", якому інкримінують створення злочинної організації та вимагання від підприємців "відкатів" у розмірі 15% від вартості договорів, передали до суду. За даними слідства, посадовці вимагали щонайменше 25 мільйонів гривень, з яких встигли отримати понад 3, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

... передали до суду обвинувальний акт стосовно генерального директора КО "Київзеленбуд", його першого заступника та заступника начальника управління капітальних вкладень – повідомили прокурори.

В Офісі додали, що досудовим розслідуванням встановлено, що "керівники комунального об’єднання створили злочинну організацію", до діяльності якої залучили підлеглих задля "отримання з підприємців "відкатів" в розмірі 15 % від загальної суми перерахованих комунальним підприємством коштів".

Як вказано, у межах корупційної схеми в КО "Київзеленбуд" підприємцям, які укладали договори з комунальним об'єднанням, одразу ж "пропонували" передати частину коштів - 15% від суми - за підписання актів виконаних робіт.

Водночас реальний обсяг і якість робіт ніхто не перевіряв. Ті підрядники, які погоджувалися на ці умови, згодом отримували преференції - вигравали нові тендери та продовжували працювати з "Київзеленбудом".

А ось підприємцям, які відмовлялися платити "відкати", фактично блокували можливість укладати будь-які нові контракти.

У рамках досудового розслідування було задокументовано 10 випадків, коли посадовці вимагали гроші, і 5 фактів безпосереднього отримання хабарів "на понад 3 мільйони гривень".

Як вказано в Офісі Прокурора, "загальна сума "відкатів", яку планували отримати члени організації за договорами 2024 року, за даними досудового розслідування, складала щонайменше 25 млн грн". Ці гроші які мали бути розподілені між посадовцями КО "Київзеленбуд".

"Їм загрожує до тринадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією майна". – додають прокурори.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, організовану групу, серед якої керівники приватних підприємств та посадовці "Київзеленбуду", підозрюють у заволодінні бюджетними коштами, які були виділені на капітальні ремонти та реставрацію парків та скверів столиці.