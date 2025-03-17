У протиправному привласнені понад 5,35 млн гривень підозрюються посадовці "Київзеленбуду"
Київ • УНН
Організована група, серед яких посадовці "Київзеленбуду", підозрюються у внесенні неправдивої інформації в акти виконаних робіт. Збитки громаді Києва становлять понад 5,35 млн гривень.
Організована група, що мала відношення до здійснення ремонтів у парках та скверах низки районів Києва, підозрюється у внесенні завідомо неправдивої інформації до актів виконаних робіт. За даними слідства, громаді міста Києва завдано збитків на мільйони гривень.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Деталі
Організовану групу, серед якої керівники приватних підприємств та посадовці "Київзеленбуду", підозрюють у заволодінні бюджетними коштами, які були виділені на капітальні ремонти та реставрацію парків та скверів столиці.
За даними прокуратури Києва:
КО "Київзеленбуд" та підрядники, протягом 2023 року у Києві, згідно укладених угод, проводили ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі, ремонтували доріжки між скверами по вул. Вишгородській в Оболонському районі, сквер по вул. Інженера Бородіна та доріжки в "Гідропарку" в Дніпровському районі.
Діючи за попередньою змовою, посадовці "Зеленбуду" із залученням найнятого за цивільно-правовим договором кошторисника, вносили завідомо неправдиву інформацію до актів виконаних робіт щодо обсягів та вартості робіт і використаних матеріалів. Таким чином громаді міста Києва завдано збитків на суму понад 5,35 млн гривень, ідеться у дописі Київської міської прокуратури.
Цю суму підтверджено висновками судових товарознавчих, будівельно-технічних та економічних експертиз.
Наразі вирішується питання про обрання вказаним особам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснюється СУ ГУНП міста Києва за оперативного супроводження Управлінням стратегічних розслідувань у місті Києві ДСР НП України.
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