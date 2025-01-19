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Група шахраїв через фейкові акаунти привласнила мільйонні донати для ЗСУ

Група шахраїв через фейкові акаунти привласнила мільйонні донати для ЗСУ

Київ • УНН

 • 76435 перегляди

Правоохоронці викрили групу осіб, які через фейкові акаунти в соцмережах привласнили понад 2,5 млн грн донатів для ЗСУ. Зловмисники використовували документи діючих військових для збору коштів.

Правоохоронці викрили групу осіб, які через фейкові акаунти в соцмережах привласнили понад 2,5 млн грн донатів для ЗСУ. Зловмисники використовували фотографії документів діючих військових для збору коштів. Про це у неділю повідомив Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, трьом особам повідомлено про підозру  у шахрайстві та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України).

За даними слідства, підозрювані створили в кількох популярних соцмережах десятки фейкових акаунтів. Використовуючи фотографії документів діючих українських військовослужбовців, вони публікували оголошення про збір коштів нібито на потреби ЗСУ. Натомість, отримані кошти чоловіки використовували на власні потреби.

 Встановлено, що підозрювані привласнили донати силам оборони України на понад 2,5 млн грн.

Судитимуть посадовців мерії Дніпра, які привласнили понад 10 млн грн на оборонних закупівлях29.10.24, 13:15 • 11822 перегляди

Під час проведення обшуків за місцями їх проживання та реєстрації на території Черкаської та Київської областей правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки, компʼютерну техніку та інші речові докази. 

Наразі встановлюються всі, причетні до злочину особи, постраждалі громадяни та загальна сума завданих збитків.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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