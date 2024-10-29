Судитимуть посадовців мерії Дніпра, які привласнили понад 10 млн грн на оборонних закупівлях
Київ • УНН
Чотирьох керівників міськради Дніпра звинувачують у привласненні 10,5 млн грн на закупівлях для сил оборони. Підозрювані закуповували військове спорядження та обладнання за завищеними цінами.
Чотирьох осіб, які займали керівні посади у міській раді Дніпра судитимуть за заволодіння 10,5 млн грн на закупівлях для сил оборони. Про це повідомило Бюро економічної безпеки, пише УНН.
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Слідство встановило, що Дніпровська міська рада виділила кошти для забезпечення виконання Програми щодо сприяння територіальної оборони міста Дніпра на 2022-2026 роки. Своєю чергою підозрювані здійснили закупівлі товарно-матеріальних цінностей для сил оборони України за завищеними цінами. Зокрема, купували монокуляри нічного бачення, тепловізори, електричні побутові прилади, вироби з текстилю, меблі, генератори, механізоване обладнання тощо.
Під час досудового розслідування посадовці перебували під нічним домашнім арештом. Згідно з обвинуваченням, їЇм загрожує позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
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