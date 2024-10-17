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Експосадовців Міноборони судитимуть за розтрату майже 2 млрд гривень на закупівлю неякісних бронежилетів

Київ • УНН

 • 12163 перегляди

ДБР завершило розслідування щодо закупівлі неякісних бронежилетів на 1,7 млрд грн. Ексзаступнику міністра оборони та іншим посадовцям загрожує до 15 років ув'язнення за розтрату та перешкоджання діяльності ЗСУ.

Експосадовців Міноборони судитимуть за розтрату майже 2 млрд гривень на закупівлю неякісних бронежилетів

Правоохоронці завершили досудове  розслідування щодо колишнього заступника міністра оборони, який разом з поплічниками організував закупівлю неякісних бронежилетів на майже 2 мільярди гривень. Про це заявили у Державному бюро розслідувань, передає УНН.

Деталі

У відомстві розповіли, що у 2022 році чиновники організували закупівлю неякісних бронежилетів у болгарської компанії для військовослужбовців, що завдало збитків державі на суму 1,7 млрд гривень.

При цьому була здійснена стовідсоткова передоплата та порушена процедура здійснення контролю за якістю товару.

Експосадовця "Укренерго" викрили на розкраданні бюджетних коштів під час закупівлі бронежилетів - СБУ 26.06.24, 16:17 • 13859 переглядiв

Закуплені бронежилети не відповідали державним та військовим стандартам, що призвело до критичних наслідків в підтриманні обороноздатності країни, загрози життю та здоров’ю особового складу та несвоєчасному постачанню засобів індивідуального захисту військовим підрозділам.

Ексзаступник міністра оборони, в.о. керівника Департаменту державних закупівель Міністерства оборони та експосадовець Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ обвинувачуються у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем та перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 КК України). (....) Обвинувальний акт направлено до суду

- заявили в ДБР. 

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо

Колишньому в.о. директора Департаменту держзакупівель Міноборони повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби. Він закупив паливо з неправомірним включенням ПДВ, завдавши збитків на понад 1,1 млрд грн.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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