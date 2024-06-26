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Експосадовця "Укренерго" викрили на розкраданні бюджетних коштів під час закупівлі бронежилетів - СБУ

Київ • УНН

 • 13859 перегляди

Колишній високопоставлений чиновник ПАТ" НЕК "Укренерго" підозрюється в придбанні бронежилетів за завищеними цінами через афілійовану компанію, що призвело до втрат бюджету на суму понад 10 млн грн.

Експосадовця "Укренерго" викрили на розкраданні бюджетних коштів під час закупівлі бронежилетів - СБУ

Правоохоронці викрили на корупції колишнього високопосадовця ПрАТ "НЕК "Укренерго". Чоловіка підозрюють у закупівлі бронежилетів за завищеними цінами. Про це пише УНН з посиланням на Службу безпеки.

Деталі 

У відомстві розповіли, що йдеться про екскерівника одного з Департаментів держпідприємства. За даними слідства, навесні 2022 року він організував закупівлю бронежилетів для співробітників енергокомпанії за штучно завищеною вартістю.

Для реалізації оборудки колишній посадовець залучив афілійовану комерційну структуру, яка навіть не має дозвільних документів та ліцензій на виробництво військової амуніції.

Привласнення під виглядом виконання договорів: підозрюється екскерівник підрозділу МВС24.06.24, 21:06 • 21439 переглядiв

Крім цього, "підрядники" ніколи не займались виготовленням бронежилетів.

За даними слідства, у цієї фірми експосадовець Укренерго придбав за державні кошти партію відповідного спорядження за удвічі завищеною сумою. Таким чином це призвело до бюджетних збитків у понад 10 млн грн. За матеріалами Служби безпеки та НАБУ вже колишньому чиновнику Укренерго повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки)

- резюмували в СБУ.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Фігуранту загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо

НАБУ і САП спільно з СБУ викрили організовану групу на заволодінні грошовими коштами АТ "Укрзалізниця" під час здійснення ремонту колійних машин. Дії фігурантів завдали збитків на 17 млн гривень.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Кримінал та НП
Українська залізниця
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
Укренерго
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