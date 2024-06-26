Правоохранители разоблачили на коррупции бывшего чиновника Чао "НЭК "Укрэнерго". Мужчину подозревают в закупке бронежилетов по завышенным ценам. Об этом пишет УНН со ссылкой на Службу безопасности.

Детали

В ведомстве рассказали, что речь идет об экс руководителе одного из департаментов госпредприятия. По данным следствия, весной 2022 года он организовал закупку бронежилетов для сотрудников энергокомпании по искусственно завышенной стоимости.

Для реализации сделки бывший чиновник привлек аффилированную коммерческую структуру, которая даже не имеет разрешительных документов и лицензий на производство военной амуниции.

Присвоение под видом исполнения договоров: подозревается экс руководитель подразделения МВД

Кроме этого," подрядчики " никогда не занимались изготовлением бронежилетов.

По данным следствия, у этой фирмы экс-чиновник Укрэнерго приобрел за государственные средства партию соответствующего снаряжения по вдвое завышенной сумме. Таким образом это привело к бюджетным убыткам в более чем 10 млн грн. по материалам Службы безопасности и НАБУ уже бывшему чиновнику Укрэнерго сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия) - резюмировали в СБУ.

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним

НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили организованную группу на завладении денежными средствами АО "Укрзализныця" во время осуществления ремонта путевых машин. Действия фигурантов снанесли ущерб на 17 млн гривен.