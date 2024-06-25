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Завдали збитків “Укрзалізниці” на 17 млн гривень: викрито п’ятьох осіб

Київ • УНН

 • 16924 перегляди

П'ятеро людей були викриті у заволодінні 17 мільйонами гривень у ПАТ "Укрзалізниця" шляхом підробки документів на ремонт вагонів, який насправді ніколи не проводився.

Завдали збитків “Укрзалізниці” на 17 млн гривень: викрито п’ятьох осіб

НАБУ і САП спільно з СБУ викрили організовану групу на заволодінні грошовими коштами АТ "Укрзалізниця" під час здійснення ремонту колійних машин. Директор однієї з філій "Укрзалізниці" впродовж квітня 2021 - лютого 2022 років домігся обрання наперед визначених компаній переможцями закупівлі послуг з ремонту колійних машин, але такий ремонт фактично не проводився, що призвело до завдання збитків на 17 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає УНН.

Деталі

НАБУ і САП спільно з СБУ викрили організовану групу на заволодінні грошовими коштами АТ "Укрзалізниця" під час здійснення ремонту колійних машин. За даними слідства, у 2021 році колишній директор виробничого структурного підрозділу "Черкаський колійний ремонтно-механічний завод" філії "Центр ремонту та експлуатації колійних машин" АТ "Укрзалізниця" з метою протиправного збагачення утворив організовану групу з-поміж чинних та колишніх співробітників заводу

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що директор впродовж квітня 2021 - лютого 2022 років домігся обрання наперед визначених компаній переможцями закупівлі послуг з ремонту колійних машин, але такий ремонт фактично не проводився, а члени організованої групи підробляли документи, які свідчили про начебто виконання робіт низкою підприємств з ознаками фіктивності.

Як наслідок, "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 17,1 млн гривень, якими заволоділи учасники злочину. Наразі про підозру повідомили п'ятьом учасникам організованої групи, а її керівника затримано у порядку ст. 208 КПК України

- додали в НАБУ. 

Справу кваліфіковано за ч.5 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Суд застосував запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 млн гривень до експосадовця МВС, який підозрюється у заволодінні 16 млн гривень державних коштів.

Павло Башинський

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