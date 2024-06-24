Привласнення під виглядом виконання договорів: підозрюється екскерівник підрозділу МВС
Київ • УНН
Екс-керівника ДУ МВС підозрюють у неправомірній розтраті державних коштів на суму понад 16 мільйонів гривень під виглядом виконання договорів на поставку комп’ютерного обладнання
Суд застосував запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 млн грн до експосадовця МВС, який підозрюється у заволодінні 16 млн грн державних коштів. Пише УНН із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до колишнього керівника Державної установи "Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України" МВС України, який разом з двома особами підозрюється у заволодінні понад 16 млн грн, інформує САП.
Контекст
За версією слідства у 2020 року керівник державної установи вступив у змову із власниками товариства з обмеженою відповідальністю на заволодіння державними коштами під виглядом виконання договорів на поставку комп’ютерного обладнання.
Для реалізації схеми приватна компанія придбала обладнання у офіційного дилера на території України та перепродала його державній установі вже втричі дорожче. Для прикриття своєї діяльності створювалася видимість наявності конкурсних процедур шляхом залучення до нібито переговорної процедури пов’язаних юридичних осіб.
Директора підприємства затримано. ВАКС обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 3 млн грн застави.
Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.
Нагадаємо
УНН передавав, що колишньому керівнику Державної установи "Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України" та ще двом особам повідомлено про підозру у розтраті понад 16 мільйонів гривень через схему із завищеними цінами на постачання комп'ютерної техніки у 2020 році.