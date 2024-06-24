Киев • УНН
Экс-руководителя ГУ МВД подозревают в неправомерной растрате государственных средств на сумму более 16 миллионов гривен под видом выполнения договоров на поставку компьютерного оборудования
Суд применил меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн к экс чиновнику МВД, который подозревается в завладении 16 млн грн государственных средств. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Следственный судья ВАКС применил меру пресечения к бывшему руководителю Государственного учреждения "Центр обслуживания подразделений Министерства внутренних дел Украины" МВД Украины, который вместе с двумя лицами подозревается в завладении более 16 млн грн, информирует САП.
Контекст
По версии следствия в 2020 году руководитель государственного учреждения вступил в сговор с владельцами общества с ограниченной ответственностью на завладение государственными средствами под видом выполнения договоров на поставку компьютерного оборудования.
Для реализации схемы частная компания приобрела оборудование у официального дилера на территории Украины и перепродала его государственному учреждению уже втрое дороже. Для прикрытия своей деятельности создавалась видимость наличия конкурсных процедур путем привлечения к якобы переговорной процедуре связанных юридических лиц.
Директор предприятия задержан. ВАКС избрал в качестве меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 3 млн грн залога.
Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Напомним
УНН передавал, что бывшему руководителю Государственного учреждения "Центр обслуживания подразделений Министерства внутренних дел Украины" и еще двум лицам сообщено о подозрении в растрате более 16 миллионов гривен из-за схемы с завышенными ценами на поставку компьютерной техники в 2020 году.