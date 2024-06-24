Суд применил меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн к экс чиновнику МВД, который подозревается в завладении 16 млн грн государственных средств. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Следственный судья ВАКС применил меру пресечения к бывшему руководителю Государственного учреждения "Центр обслуживания подразделений Министерства внутренних дел Украины" МВД Украины, который вместе с двумя лицами подозревается в завладении более 16 млн грн, информирует САП.

Контекст

По версии следствия в 2020 году руководитель государственного учреждения вступил в сговор с владельцами общества с ограниченной ответственностью на завладение государственными средствами под видом выполнения договоров на поставку компьютерного оборудования.

Для реализации схемы частная компания приобрела оборудование у официального дилера на территории Украины и перепродала его государственному учреждению уже втрое дороже. Для прикрытия своей деятельности создавалась видимость наличия конкурсных процедур путем привлечения к якобы переговорной процедуре связанных юридических лиц.

Директор предприятия задержан. ВАКС избрал в качестве меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 3 млн грн залога.

Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Напомним

УНН передавал, что бывшему руководителю Государственного учреждения "Центр обслуживания подразделений Министерства внутренних дел Украины" и еще двум лицам сообщено о подозрении в растрате более 16 миллионов гривен из-за схемы с завышенными ценами на поставку компьютерной техники в 2020 году.