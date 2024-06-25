НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили организованную группу на завладении денежными средствами АО "Укрзализныця" во время осуществления ремонта путевых машин. Директор одного из филиалов "Укрзализныци" в течение апреля 2021 - февраля 2022 годов добился избрания заранее определенных компаний победителями закупки услуг по ремонту путевых машин, но такой ремонт фактически не проводился, что привело к нанесению убытков на 17 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.

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НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили организованную группу на завладении денежными средствами АО "Укрзализныця" во время осуществления ремонта путевых машин. По данным следствия, в 2021 году бывший директор производственного структурного подразделения "Черкасский путевой ремонтно-механический завод "филиала" Центр ремонта и эксплуатации путевых машин " АО "Укрзализныця" с целью противоправного обогащения образовал организованную группу среди действующих и бывших сотрудников завода - говорится в сообщении.

Отмечается, что директор в течение апреля 2021 - февраля 2022 годов добился избрания заранее определенных компаний победителями закупки услуг по ремонту путевых машин, но такой ремонт фактически не проводился, а члены организованной группы подделывали документы, свидетельствовавшие о якобы выполнении работ рядом предприятий с признаками фиктивности.

Как следствие, "Укрзализныця" понесла убытки на сумму 17,1 млн гривен, которыми завладели участники преступления. Сейчас о подозрении сообщили пятерым участникам организованной группы, а ее руководитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины - добавили в НАБУ.

Дело квалифицировано по ч. 5 ст. 191 УК Украины - Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним

Суд применил меру пресечения в виде залога в размере 10 млн гривен к экс чиновнику МВД, который подозревается в завладении 16 млн гривен государственных средств.