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Ексчиновнику Міноборони повідомлено про підозру у збитках на понад 1,1 млрд гривень

Ексчиновнику Міноборони повідомлено про підозру у збитках на понад 1,1 млрд гривень

Київ • УНН

 • 12377 перегляди

Колишньому в.о. директора Департаменту держзакупівель Міноборони повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби. Він закупив паливо з неправомірним включенням ПДВ, завдавши збитків на понад 1,1 млрд грн.

Колишньому тимчасово виконувачу обов'язків директора Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби зі збитками в понад 1,1 млрд грн. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДБР та Офіс Генпрокурора. 

Як стало відомо УНН з власних джерел мова йде про Богдана Хмельницького.12:55

Працівники ДБР у взаємодії з управлінням внутрішньої безпеки МОУ повідомили про підозру у недбалому ставлені до служби одному з колишніх керівників Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України

- йдеться повідомленні ДБР.

За даними правоохоронців, після початку російської агресії колишній високопосадовець Міністерства оборони закупив на потреби війська паливно-мастильні матеріали, протиправно включивши в оплату податок на додану вартість. Таким чином сума збитків склала майже 1,2 млрд грн.

Наразі йому обрано запобіжний захід.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГСУ ДБР.

В Офісі Генпрокурора нагадали, що цей експосадовець Міноборони вже підозрюється у розтраті понад 1,7 млрд грн бюджетних коштів та перешкоджання законній діяльності ЗСУ – закупівлі неякісних бронежилетів за завищеними цінами (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1 КК України). Наразі у кримінальному провадженні виконуються вимоги ст. 290 КПК України.

Крім того, ВАКС здійснює судовий розгляд кримінальних проваджень за обвинуваченням експосадовця у розтраті державних коштів та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ при закупівлі неякісних бронежилетів, форменого одягу та іншої амуніції на загальну суму майже 1,3 млрд грн. 

Нагадаємо

На початку лютого 2023 року колишньому заступнику міністра оборони повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Тоді він лобіював укладення договорів про постачання також неякісної амуніції для потреб Збройних Сил України низької якості на загальну суму понад 1 млрд грн.

Також було повідомлено про підозру колишньому очільнику Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України Богдану Хмельницькому.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП

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