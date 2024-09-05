Экс-чиновнику Минобороны сообщено о подозрении в убытках на более 1,1 млрд гривен

Бывшему временно исполняющему обязанности директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны сообщено о подозрении в халатном отношении к службе с убытками в более 1,1 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР и Офис Генпрокурора.

Как стало известно УНН из собственных источников речь идет о Богдане Хмельницком.

Работники ГБР во взаимодействии с управлением внутренней безопасности МОУ сообщили о подозрении в небрежном отношении к службе одному из бывших руководителей Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины - говорится сообщении ГБР.

По данным правоохранителей, после начала российской агрессии бывший чиновник Министерства обороны закупил на нужды войска горюче-смазочные материалы, противоправно включив в оплату налог на добавленную стоимость. Таким образом сумма убытков составила почти 1,2 млрд грн.

Сейчас ему избрана мера пресечения.

Досудебное расследование осуществляется следователями ГСУ ГБР.

В Офисе Генпрокурора напомнили, что этот экс-чиновник Минобороны уже подозревается в растрате более 1,7 млрд грн бюджетных средств и препятствовании законной деятельности ВСУ - закупке некачественных бронежилетов по завышенным ценам (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1 УК Украины). Сейчас в уголовном производстве выполняются требования ст. 290 УПК Украины.

Кроме того, ВАКС осуществляет судебное рассмотрение уголовных производств по обвинению экс-чиновника в растрате государственных средств и препятствовании законной деятельности ВСУ при закупке некачественных бронежилетов, форменной одежды и другой амуниции на общую сумму почти 1,3 млрд грн.



Напомним

В начале февраля 2023 года бывшему заместителю министра обороны сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Тогда он лоббировал заключение договоров о поставках также некачественной амуниции для нужд Вооруженных Сил Украины низкого качества на общую сумму более 1 млрд грн.

Также было сообщено о подозрении бывшему главе Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины Богдану Хмельницкому.