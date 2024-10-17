Экс-чиновников Минобороны будут судить за растрату почти 2 млрд гривен на закупку некачественных бронежилетов

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении бывшего заместителя министра обороны, который вместе с приспешниками организовал закупку некачественных бронежилетов на почти 2 миллиарда гривен. Об этом заявили в Государственном бюро расследований, передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что в 2022 году чиновники организовали закупку некачественных бронежилетов у болгарской компании для военнослужащих, что нанесло ущерб государству на сумму 1,7 млрд гривен.

При этом была осуществлена стопроцентная предоплата и нарушена процедура осуществления контроля за качеством товара.

Экс чиновника "Укрэнерго" разоблачили на хищении бюджетных средств при закупке бронежилетов - СБУ

Закупленные бронежилеты не соответствовали государственным и военным стандартам, что привело к критическим последствиям в поддержании обороноспособности страны, угрозе жизни и здоровью личного состава и несвоевременной поставке средств индивидуальной защиты военным подразделениям.

Экс-заместитель министра обороны, и.о. руководителя Департамента государственных закупок Министерства обороны и экс-чиновник Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ обвиняются в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением и препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 УК Украины). (....) Обвинительный акт направлен в суд