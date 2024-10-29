Будут судить должностных лиц мэрии Днепра, которые присвоили более 10 млн грн на оборонных закупках
Киев • УНН
Четырех руководителей горсовета Днепра обвиняют в присвоении 10,5 млн грн на закупках для сил обороны. Подозреваемые закупали военное снаряжение и оборудование по завышенным ценам.
Четырех человек, которые занимали руководящие должности в городском совете Днепра будут судить за завладение 10,5 млн грн на закупках для сил обороны. Об этом сообщило Бюро экономической безопасности, пишет УНН.
Детали
Следствие установило, что Днепровский городской совет выделил средства для обеспечения выполнения Программы по содействию территориальной обороны города Днепра на 2022-2026 годы. В свою очередь подозреваемые осуществили закупки товарно-материальных ценностей для сил обороны Украины по завышенным ценам. В частности, покупали монокуляры ночного видения, тепловизоры, электрические бытовые приборы, изделия из текстиля, мебель, генераторы, механизированное оборудование и тому подобное.
Во время досудебного расследования чиновники находились под ночным домашним арестом. Согласно обвинению, им грозит лишение свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Напомним
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