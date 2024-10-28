Экс-чиновника Сил логистики ВСУ будут судить за незаконное обогащение на 56 миллионов гривен

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ. чиновника подозревают в незаконном обогащении на сумму в почти 56 млн грн. Об этом заявили в Государственном бюро расследований, передает УНН.

Детали

В ГБР заявляют, что в прошлом году чиновник приобрел необоснованных активов на сумму почти 56 млн грн. В частности речь идет об автомобиле, квартире в г. Киеве, 53 земельных участках на территории Украины.

Кроме того, подконтрольные чиновнику предприятия приобрели склад площадью 2 тысяч м2 и единый имущественный комплекс экспериментального протезно-ортопедического предприятия.

Также он внес в ежегодную декларацию лица за 2022 год, уполномоченного на функции государства, недостоверные данные об имеющихся у него и членов его семьи активах в размере 2 млн грн.

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В марте 2024 года к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога 30 млн грн.

Фигурант обвиняется в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации (ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 УК Украины). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. (...) Обвинительный акт направлен в суд