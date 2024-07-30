Государственное бюро расследований передало Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) очередную партию имущества родственников подозреваемых в государственной измене бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака на почти 400 млн грн, сообщили в ГБР во вторник, пишет УНН.

По ходатайству ГБР суд арестовал и передал в управление Национальному агентству по выявлению активов (АРМА) еще несколько предприятий ближайших родственников подозреваемых в государственной измене бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака стоимостью почти 400 млн грн - сообщили в ГБР.

В управление государства, по данным ГБР, "перейдет имущество и корпоративные права зарегистрированных во Львове строительных компаний "Бетонбуд" и "Капитал Плаза", 50% процентов корпоративных прав ООО "Галицкий перекресток", конечными владельцами которых являются родные братья Медведчука и Козака".

"Также передано имущество и корпоративные права транспортного предприятия "Трансмонолитавто", которое полностью принадлежит брату Козака", - отметили в бюро.

Всего арестовано и будет передано в управление государства, как указали в ГБР, "производственные помещения, лабораторный корпус и склады общей площадью более 10,2 тыс. кв. м, земельный участок площадью более 7 га, 74 автомобиля, 2 погрузчика, 4 экскаватора, бульдозер и автогрейдер, нежилые помещения в Киеве площадью 167 кв. метров".

Ранее по ходатайству ГБР, как сообщается, в управление государства перешел завод по производству кирпича во Львовской области стоимостью более 5 млн долларов США. "Предприятие годами уклонялось от уплаты налогов, направляя прибыли на финансирование вооруженной агрессии России против Украины. В июне ГБР во взаимодействии с СБУ сообщило о подозрениях фигурантам расследования", - отметили в бюро.

Также указано, что было арестовано и переданов управление государства имущество, "которое фигуранты успели переписать на приближенных лиц".

Кроме этого, как отмечается, "по ходатайству ГБР арестованы земельные участки, которые фирмы Медведчука и Козака получили безвозмездно от одной из территориальных громад Львовской области". "На землях, которые по документам имеют сельскохозяйственное назначение, на самом деле есть немалые залежи газа. Поэтому фигуранты планировали зарабатывать деньги еще и истощая украинские недра", - отметили в бюро.

Добавим

Недавно стало известно, что АРМА не может продать один из самых дорогих арестованных активов Виктора Медведчука - яхту Royal Romance - из-за того, что суд в Хорватии отменил арест указанного имущества. В Офисе Генерального прокурора отметили, что в течение всего срока ареста прилагали усилия для разработки механизмов, которые бы позволили АРМА реализовать имущество, которое находится за рубежом. Однако новое руководство АРМА допустило промедление в этом процессе и начало процедуру реализации яхты только 20 марта 2024 года, почти через 2 года после ареста.

Ще в кількох провадженнях перевіряється причетність Медведчука до вчинення злочинів - ОГП