Правоохранители проверяют экс-нардепа Виктора Медведчука на причастность к совершению преступлений еще в нескольких уголовных производствах. Об этом сообщила пресс-секретарь ОГП Надежда Максимец в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Максимец сообщила, что на сегодня экс-нардеп фигурирует, как подозреваемый по меньшей мере в трех уголовных производствах.

Это касается государственной измены, это экономическое преступление. На этой неделе ему было сообщено о третьем подозрении по нефтепроводу. Еще в нескольких уголовных производствах проверяется его причастность к совершению преступлений. Это в том числе преступления против основ национальной безопасности, это коллаборационная (деятельность - ред.), содействие террористическим организациям и другие правонарушения, - рассказала Максимец.

Дополнение

24 июля Служба безопасности Украины сообщила, что вместе с НАБУ собрали масштабную доказательную базу по делу нефтепровода "Самара-Западное направление" и сообщили о подозрении экс-нардепу Виктору Медведчуку и его сообщникам.