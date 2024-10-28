Експосадовця Сил логістики ЗСУ судитимуть за незаконне збагачення на 56 мільйонів гривень
Київ • УНН
ДБР завершило розслідування щодо колишнього начальника управління продзабезпечення ЗСУ через незаконне збагачення на 56 млн грн. Посадовець придбав автомобіль, квартиру, десятки земділянок та склад.
Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ. посадовця підозрюють у незаконному збагаченні на суму в майже 56 млн грн. Про це заявили в Державному бюро розслідувань, передає УНН.
Деталі
У ДБР заявляють, що торік чиновник набув необґрунтованих активів на суму майже 56 млн грн. Зокрема йдеться про автомобіль, квартиру в м. Києві, 53 земельні ділянки на території України.
Крім того, підконтрольні посадовцю підприємства придбали склад площею 2 тисяч м2 та єдиний майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства.
Також він вніс до щорічної декларації особи за 2022 рік, уповноваженої на функції держави, недостовірні дані про наявні у нього та членів його сім’ї активів у розмірі 2 млн грн.
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У березні 2024 року до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 30 млн грн.
Фігурант обвинувачується у незаконному збагачені та декларуванні недостовірної інформації (ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України). Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років. (...) Обвинувальний акт направлено до суду
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