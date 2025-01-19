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Группа мошенников через фейковые аккаунты присвоила миллионные донаты для ВСУ

Группа мошенников через фейковые аккаунты присвоила миллионные донаты для ВСУ

Киев  •  УНН

 • 1382 просмотра

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Правоохранители разоблачили группу лиц, которые через фейковые аккаунты в соцсетях присвоили более 2,5 млн грн донатов для ВСУ. Злоумышленники использовали документы действующих военных для сбора средств.

Правоохранители разоблачили группу лиц, которые через фейковые аккаунты в соцсетях присвоили более 2,5 млн грн донатов для ВСУ. Злоумышленники использовали фотографии документов действующих военных для сбора средств. Об этом в воскресенье сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Как сообщается, трем лицам сообщено о подозрении  в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемые создали в нескольких популярных соцсетях десятки фейковых аккаунтов. Используя фотографии документов действующих украинских военнослужащих, они публиковали объявления о сборе средств якобы на нужды ВСУ. Зато полученные средства мужчины использовали на собственные нужды.

 Установлено, что подозреваемые присвоили донаты силам обороны Украины на более 2,5 млн грн.

Будут судить должностных лиц мэрии Днепра, которые присвоили более 10 млн грн на оборонных закупках29.10.24, 13:15 • 11612 просмотров

Во время проведения обысков по местам их проживания и регистрации на территории Черкасской и Киевской областей правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карты, компьютерную технику и другие вещественные доказательства. 

Сейчас устанавливаются все, причастные к преступлению лица, пострадавшие граждане и общая сумма нанесенного ущерба.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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