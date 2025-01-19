Группа мошенников через фейковые аккаунты присвоила миллионные донаты для ВСУ
Киев • УНН
Правоохранители разоблачили группу лиц, которые через фейковые аккаунты в соцсетях присвоили более 2,5 млн грн донатов для ВСУ. Злоумышленники использовали документы действующих военных для сбора средств.
Правоохранители разоблачили группу лиц, которые через фейковые аккаунты в соцсетях присвоили более 2,5 млн грн донатов для ВСУ. Злоумышленники использовали фотографии документов действующих военных для сбора средств. Об этом в воскресенье сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Как сообщается, трем лицам сообщено о подозрении в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 УК Украины).
По данным следствия, подозреваемые создали в нескольких популярных соцсетях десятки фейковых аккаунтов. Используя фотографии документов действующих украинских военнослужащих, они публиковали объявления о сборе средств якобы на нужды ВСУ. Зато полученные средства мужчины использовали на собственные нужды.
Установлено, что подозреваемые присвоили донаты силам обороны Украины на более 2,5 млн грн.
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Во время проведения обысков по местам их проживания и регистрации на территории Черкасской и Киевской областей правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карты, компьютерную технику и другие вещественные доказательства.
Сейчас устанавливаются все, причастные к преступлению лица, пострадавшие граждане и общая сумма нанесенного ущерба.