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Повідомлено про підозру: столичні чиновники привласнили 1,4 млн грн через недійсні договори

Київ • УНН

 • 47363 перегляди

П'ятьом особам повідомлено про підозру за розтрату 1,4 млн грн бюджетних коштів через укладення недійсних договорів на капітальний ремонт будинків КП "Київміськсвітло".

Повідомлено про підозру: столичні чиновники привласнили 1,4 млн грн через недійсні договори

У Києві повідомлено про підозру двом посадовцям КП та трьом представникам підприємства-підрядника у розтраті бюджетних коштів на суму 1,4 млн гривень через укладення недійсних договорів на капітальний ремонт будівель КП "Київміськсвітло". Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН.

Деталі

У Києві затримано п'ятьох осіб за підозрою у спільній розтраті бюджетних коштів у особливо великих розмірах. За ініціативою Солом'янської окружної прокуратури розслідування виявило, що керівництво КП "Київміськсвітло" та підрядник у 2021 році уклали масштабні договори на капітальний ремонт будівель, що належать комунальному підприємству. За висновками судово-товарознавчої експертизи, реальна вартість робіт значно відрізняється від заявленої, що спричинило збитки у розмірі близько 1,4 млн гривень.

У діях керівництва були виявлені ознаки попередньої змови, що спонукало до представлення недостовірних відомостей у документації про вартість матеріалів та робіт. Наразі підозрюваним оголошено про підозру, ініційовано процес визначення запобіжних заходів. Слідчі дії продовжуються в рамках кримінального провадження, яке ведеться спільно прокуратурою та правоохоронними органами Києва.

НАБУ і САП завершили розслідування щодо розкрадання 7,7 млн грн при обстеженні пошкоджених об'єктів на Херсонщині06.06.24, 00:39 • 23926 переглядiв

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