Повідомлено про підозру: столичні чиновники привласнили 1,4 млн грн через недійсні договори
Київ • УНН
П'ятьом особам повідомлено про підозру за розтрату 1,4 млн грн бюджетних коштів через укладення недійсних договорів на капітальний ремонт будинків КП "Київміськсвітло".
У Києві повідомлено про підозру двом посадовцям КП та трьом представникам підприємства-підрядника у розтраті бюджетних коштів на суму 1,4 млн гривень через укладення недійсних договорів на капітальний ремонт будівель КП "Київміськсвітло". Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН.
Деталі
У Києві затримано п'ятьох осіб за підозрою у спільній розтраті бюджетних коштів у особливо великих розмірах. За ініціативою Солом'янської окружної прокуратури розслідування виявило, що керівництво КП "Київміськсвітло" та підрядник у 2021 році уклали масштабні договори на капітальний ремонт будівель, що належать комунальному підприємству. За висновками судово-товарознавчої експертизи, реальна вартість робіт значно відрізняється від заявленої, що спричинило збитки у розмірі близько 1,4 млн гривень.
У діях керівництва були виявлені ознаки попередньої змови, що спонукало до представлення недостовірних відомостей у документації про вартість матеріалів та робіт. Наразі підозрюваним оголошено про підозру, ініційовано процес визначення запобіжних заходів. Слідчі дії продовжуються в рамках кримінального провадження, яке ведеться спільно прокуратурою та правоохоронними органами Києва.
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