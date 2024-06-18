В Киеве сообщено о подозрении двум должностным лицам КП и трем представителям предприятия-подрядчика в растрате бюджетных средств на сумму 1,4 млн гривен из-за заключения недействительных договоров на капитальный ремонт зданий КП "Киевгорсвет". Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Детали

В Киеве задержаны пять человек по подозрению в совместной растрате бюджетных средств в особо крупных размерах. По инициативе Соломенской окружной прокуратуры расследование выявило, что руководство КП "Киевгорсвет" и подрядчик в 2021 году заключили масштабные договоры на капитальный ремонт зданий, принадлежащих коммунальному предприятию. По заключению судебно-товароведческой экспертизы, реальная стоимость работ значительно отличается от заявленной, что повлекло убытки в размере около 1,4 млн гривен.

В действиях руководства были обнаружены признаки предварительного сговора, что побудило к представлению недостоверных сведений в документации о стоимости материалов и работ. Сейчас подозреваемым объявлено о подозрении, инициирован процесс определения меры пресечения. Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства, которое ведется совместно прокуратурой и правоохранительными органами Киева.

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