НАБУ и САП завершили расследование хищения 7,7 млн грн при обследовании поврежденных объектов на Херсонщине

НАБУ и САП завершили расследование по делу о завладении государственными средствами при оказании услуг по техническому обследованию объектов, поврежденных в результате агрессии рф в Херсонской области. об этом сообщает Национальное антикоррупционное Бюро Украины, передает УНН.

Детали

По данным следствия, глава одного из департаментов Херсонской областной военной администрации (ОВА) в сговоре с владельцем и руководителем частного общества организовали завышение стоимости технического обследования 107 объектов социальной инфраструктуры (школы, больницы и т.д.) Более чем в 15 раз. Договор заключили на почти 10 млн грн, тогда как фактическая стоимость услуг составляла 534 тыс. грн. в результате, участники схемы завладели средствами резервного фонда Кабинета Министров Украины на сумму более 7,7 млн грн.

9 апреля 2024 года НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю департамента Херсонской ОВА, учредителю ООО и его директору. Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

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