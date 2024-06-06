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НАБУ и САП завершили расследование хищения 7,7 млн грн при обследовании поврежденных объектов на Херсонщине
НАБУ и САП раскрыли хищение более 7,7 млн грн по контрактам на техническое обследование поврежденной инфраструктуры в Херсонской области по завышенной цене, обвинив чиновников и владельцев компаний.
Воздушные силы сообщили о ракетной угрозе в Харьковской области
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной опасности в Харьковской области.
Вражеские войска продвинулись возле Новопокровского, Архангельского и в Красногоровке-DeepState
По информации от Deep State, армия террористов продвинулась неподалеку Новопокровского, Архангельского и в Красногоровке.
На Киевщине задержан мужчина, который во время ссоры задушил пожилого друга садовым шлангом
56-летний мужчина во время ссоры задушил своего 75-летнего друга садовым шлангом, поэтому ему грозит до 15 лет заключения за умышленное убийство.
Противник обстрелял Сумскую область 18 раз: зафиксировано 48 взрывов
Оккупанты 18 раз обстреливали Сумскую область, в результате чего в нескольких населенных пунктах прогремело 48 взрывов.
российские журналисты сталкиваются с препятствиями и запугиванием на Западе - путин
путин заявил, что российские журналисты сталкиваются с запугиванием и препятствиями в западных странах, когда они просто высказывают российскую точку зрения на мировые события.
В 12 областях Украины применены аварийные отключения - Укрэнерго
Графики аварийного отключения были введены в 12 регионах Украины из-за превышения лимитов потребления электроэнергии, что потенциально может привести к перебоям в энергоснабжении объектов критически важной инфраструктуры.
Взятие на воинский учет 17-летних украинцев за рубежом: Вениславский разъяснил, надо ли приезжать в Украину
Депутат напомнил, что гражданин Украины в возрасте от 18 лет может скачать приложение Резерв+, создать там электронный кабинет и загрузить ту информацию, которая необходима. Вениславский уверяет, что в таком случае военнообязанный не будет признан годным или непригодным к военной службе, ведь он не прошел ВЛК. Но в таком случае человек "формально" выполнит требование закона.
В Одесской области введены экстренные отключения света
Экстренные отключения света введены в Одесской области. Добавим, что во время экстренных отключений, графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, - не действуют.
путин заявил, что в российском плену находится 6465 украинских военных
По словам российского диктатора владимира путина, 6465 украинских солдат находятся в российском плену, тогда как 1348 россиян находятся в украинском плену.