НАБУ и САП завершили расследование хищения 7,7 млн грн при обследовании поврежденных объектов на Херсонщине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

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Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной опасности в Харьковской области.

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Вражеские войска продвинулись возле Новопокровского, Архангельского и в Красногоровке-DeepState

По информации от Deep State, армия террористов продвинулась неподалеку Новопокровского, Архангельского и в Красногоровке.

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Вражеские войска продвинулись возле Новопокровского, Архангельского и в Красногоровке-DeepState

На Киевщине задержан мужчина, который во время ссоры задушил пожилого друга садовым шлангом

56-летний мужчина во время ссоры задушил своего 75-летнего друга садовым шлангом, поэтому ему грозит до 15 лет заключения за умышленное убийство.

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На Киевщине задержан мужчина, который во время ссоры задушил пожилого друга садовым шлангом

Противник обстрелял Сумскую область 18 раз: зафиксировано 48 взрывов

Оккупанты 18 раз обстреливали Сумскую область, в результате чего в нескольких населенных пунктах прогремело 48 взрывов.

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Противник обстрелял Сумскую область 18 раз: зафиксировано 48 взрывов

российские журналисты сталкиваются с препятствиями и запугиванием на Западе - путин

путин заявил, что российские журналисты сталкиваются с запугиванием и препятствиями в западных странах, когда они просто высказывают российскую точку зрения на мировые события.

политика •   •  12352 просмотра
российские журналисты сталкиваются с препятствиями и запугиванием на Западе - путин

В 12 областях Украины применены аварийные отключения - Укрэнерго

Графики аварийного отключения были введены в 12 регионах Украины из-за превышения лимитов потребления электроэнергии, что потенциально может привести к перебоям в энергоснабжении объектов критически важной инфраструктуры.

Общество •   •  13211 просмотра
В 12 областях Украины применены аварийные отключения - Укрэнерго

Взятие на воинский учет 17-летних украинцев за рубежом: Вениславский разъяснил, надо ли приезжать в Украину

Депутат напомнил, что гражданин Украины в возрасте от 18 лет может скачать приложение Резерв+, создать там электронный кабинет и загрузить ту информацию, которая необходима. Вениславский уверяет, что в таком случае военнообязанный не будет признан годным или непригодным к военной службе, ведь он не прошел ВЛК. Но в таком случае человек "формально" выполнит требование закона.

Война •   •  13534 просмотра
Взятие на воинский учет 17-летних украинцев за рубежом: Вениславский разъяснил, надо ли приезжать в Украину

В Одесской области введены экстренные отключения света

Экстренные отключения света введены в Одесской области. Добавим, что во время экстренных отключений, графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, - не действуют.

Общество •   •  12708 просмотра
В Одесской области введены экстренные отключения света

путин заявил, что в российском плену находится 6465 украинских военных

По словам российского диктатора владимира путина, 6465 украинских солдат находятся в российском плену, тогда как 1348 россиян находятся в украинском плену.

Война •   •  14754 просмотра
путин заявил, что в российском плену находится 6465 украинских военных