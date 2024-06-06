НАБУ і САП завершили розслідування щодо розкрадання 7,7 млн грн при обстеженні пошкоджених об'єктів на Херсонщині
Київ • УНН
НАБУ і САП розкрили розкрадання понад 7,7 млн грн за контрактами на технічне обстеження пошкодженої інфраструктури в Херсонській області за завищеною ціною, звинувативши чиновників і власників компаній.
НАБУ і САП завершили розслідування у справі щодо заволодіння державними коштами при наданні послуг з технічного обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок агресії рф в Херсонській області. Про це повідомляє Національне Антикорупційне Бюро України, передає УНН.
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За даними слідства, очільник одного з департаментів Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) у змові з власником та керівником приватного товариства організували завищення вартості технічного обстеження 107 об'єктів соціальної інфраструктури (школи, лікарні тощо) у понад 15 разів. Договір уклали на майже 10 млн грн, тоді як фактична вартість послуг складала 534 тис. грн. У результаті, учасники схеми заволоділи коштами резервного фонду Кабінету Міністрів України на суму понад 7,7 млн грн.
9 квітня 2024 року НАБУ і САП повідомили про підозру керівнику департаменту Херсонської ОВА, засновнику ТОВ та його директору. Їх дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
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