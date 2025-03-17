В противоправном присвоении более 5,35 млн гривен подозреваются должностные лица "Киевзеленстроя"
Киев • УНН
Организованная группа, среди которых должностные лица "Киевзеленстроя", подозреваются во внесении ложной информации в акты выполненных работ. Ущерб общине Киева составляет более 5,35 млн гривен.
Организованная группа, имевшая отношение к осуществлению ремонтов в парках и скверах ряда районов Киева, подозревается во внесении заведомо ложной информации в акты выполненных работ. По данным следствия, общине города Киева нанесен ущерб на миллионы гривен.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Детали
Организованную группу, среди которой руководители частных предприятий и должностные лица "Киевзеленстроя", подозревают в завладении бюджетными средствами, которые были выделены на капитальные ремонты и реставрацию парков и скверов столицы.
По данным прокуратуры Киева:
КО "Киевзеленстрой" и подрядчики, в течение 2023 года в Киеве, согласно заключенным соглашениям, проводили ремонт подпорной стенки в парке Позняки в Дарницком районе, ремонтировали дорожки между скверами по ул. Вышгородской в Оболонском районе, сквер по ул. Инженера Бородина и дорожки в "Гидропарке" в Днепровском районе.
Действуя по предварительному сговору, должностные лица "Зеленстроя" с привлечением нанятого по гражданско-правовому договору сметчика, вносили заведомо ложную информацию в акты выполненных работ по объемам и стоимости работ и использованных материалов. Таким образом, общине города Киева нанесен ущерб на сумму более 5,35 млн гривен, говорится в заметке Киевской городской прокуратуры.
Эта сумма подтверждена заключениями судебных товароведческих, строительно-технических и экономических экспертиз.
В настоящее время решается вопрос об избрании указанным лицам мер пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование осуществляется СУ ГУНП города Киева при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в городе Киеве ДСР НП Украины.
Напомним
Пяти лицам сообщено о подозрении за растрату 1,4 млн грн бюджетных средств путем заключения недействительных договоров на капитальный ремонт домов КП "Киевгорсвет".
Правоохранители разоблачили группу лиц, которые через фейковые аккаунты в соцсетях присвоили более 2,5 млн грн донатов для ВСУ. Злоумышленники использовали документы действующих военных для сбора средств.