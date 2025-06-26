Требовали "откаты" на 25 миллионов: дело руководителей "Киевзеленстроя" передали в суд

Обвинительный акт в отношении руководства КО "Киевзеленстрой", которому инкриминируют создание преступной организации и вымогательство у предпринимателей "откатов" в размере 15% от стоимости договоров, передан в суд. По данным следствия, должностные лица требовали не менее 25 миллионов гривен, из которых успели получить более 3, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

... передали в суд обвинительный акт в отношении генерального директора КО "Киевзеленстрой", его первого заместителя и заместителя начальника управления капитальных вложений – сообщили прокуроры.

В Офисе добавили, что досудебным расследованием установлено, что "руководители коммунального объединения создали преступную организацию", к деятельности которой привлекли подчиненных для "получения с предпринимателей "откатов" в размере 15 % от общей суммы перечисленных коммунальным предприятием средств".

Как указано, в рамках коррупционной схемы в КО "Киевзеленстрой" предпринимателям, заключавшим договоры с коммунальным объединением, сразу же "предлагали" передать часть средств - 15% от суммы - за подписание актов выполненных работ.

В то же время реальный объем и качество работ никто не проверял. Те подрядчики, которые соглашались на эти условия, впоследствии получали преференции - выигрывали новые тендеры и продолжали работать с "Киевзеленстроем".

А вот предпринимателям, которые отказывались платить "откаты", фактически блокировали возможность заключать какие-либо новые контракты.

В рамках досудебного расследования было задокументировано 10 случаев, когда должностные лица требовали деньги, и 5 фактов непосредственного получения взяток "на более 3 миллионов гривен".

Как указано в Офисе Прокурора, "общая сумма "откатов", которую планировали получить члены организации по договорам 2024 года, по данным досудебного расследования, составляла не менее 25 млн грн". Эти деньги должны были быть распределены между должностными лицами КО "Киевзеленстрой".

"Им грозит до тринадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества". – добавляют прокуроры.

Напомним

Как сообщал УНН, организованную группу, среди которой руководители частных предприятий и должностные лица "Киевзеленстроя", подозревают в завладении бюджетными средствами, выделенными на капитальные ремонты и реставрацию парков и скверов столицы.